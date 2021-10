Implicados en el escándalo del ‘carrusel de la salud’ fueron inhabilitados de por vida para contratar con el Estado

Este 21 de octubre, la Sala Penal del Tribunal de Bogotá impuso penas de entre 16 y 24 años de cárcel a los involucrados en el escándalo del ‘carrusel de la salud y además tendrá una inhabilidad perpetua para ocupar cargos o contratar con el Estado.

Entre los condenados están la excoordinadora del grupo de recobros del Ministerio de Protección, Claudia Patricia Rojas Puerta, Luis Andrés Ruíz Martínez, exdirector de Sistemas de MinProtección y Édgar Isaías Medina Millán, tercero particular en el entramado de corrupción.

Medina Millán fue condenado por el delito de peculado por apropiación agravado, pues fue el cerebro del robo de recursos públicos.

De acuerdo con La Fm, los tres condenados fueron encontrados culpables por defraudar el sistema de salud a través de comisiones de 11 mil recobros que se llevaron a trámite de manera fraudulenta y con nombres de personas fallecidas.

Las investigaciones revelaron que la red tenía como objetivo alterar procesos de solicitud de recobro, con la meta de obtener una parte o todo el dinero exigido por EPS en los planes que no se incluyen en el POS y que eran financiados por Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga).

“Imponer a Claudia Patricia Rojas Puerta, Luis Andrés Ruíz Martínez y Edgar Isaías Medina Millán la inhabilitación perpetua para ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, elegidos o designados como servidores públicos y celebrar directamente o por interpuesta persona contratos con el Estado, por haber atentado dolosamente contra el patrimonio público”, se puede leer en la decisión del tribunal.

Debido a la gravedad del robo, los magistrados del tribunal decidieron no otorgar prisión domiciliaria o libertad condicional y se emitieron las órdenes de captura para que los implicados cumplan con el tiempo de condena en la cárcel.

Asimismo, el Tribunal Superior de Bogotá instó a las víctimas en el proceso para que promuevan un incidente de reparación integral y puedan ser indemnizados por el daño causado.

Otros casos de corrupción en la Salud

Carlos Vasco, secretario de Salud de Córdoba, entregó el pasado13 de octubre un desolador panorama frente a la situación de los hospitales en la región. De acuerdo con el informe, el departamento tiene millonarias deudas con hospitales, clínica y proveedores de medicamentos que superarían los 200 mil millones de pesos, debido a los escándalos de corrupción que por décadas ha vivido la zona.

Uno de estos escándalos que afectó a la gobernación es el llamado ‘cartel de la hemofilia’, que hizo que el departamento se quedara sin los recursos necesarios para los pagos de los servicios del Plan Obligatorio de Salud desde 2016, luego de una decisión del Ministerio de Hacienda.

La cartera de Hacienda exige a las autoridades locales que se creen estrategias para garantizar la no repetición de actos similares que afecten a la población pobre y no asegurada. A pesar de que esta estrategia ya fue presentada, no ha sido aprobada por el ministerio de Hacienda y por eso no hay recursos.

La facturación radicada desde 2010 asciende a 220 mil millones de pesos, cifra que se encuentra en proceso de auditoría para determinar la cifra real adeudada a IPS públicas y privadas y EPS.

De acuerdo con W Radio, los recursos están suspendidos en el Ministerio de Hacienda y serían por 77.000 millones de pesos, dinero que no puede cubrir la totalidad de la deuda que presentó la Gobernación de Córdoba.

El levantamiento de la medida correctiva interpuesta por Minhacienda desde 2016 (congelación de los recursos No POS), se dará en las próximas semanas. Se está en espera de la noticia.

SEGUIR LEYENDO: