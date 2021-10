Diana Hoyos abandonaría ‘Enfermeras’ con inesperado final de su personaje

‘Enfermeras’ es una de las producciones del Canal RCN que, durante los dos últimos años, ha tenido éxito entre los televidentes nacionales e internacionales; sin embargo, su segunda temporada actualmente no tiene el mismo impacto en la audiencia y la historia de los profesionales de salud dentro del hospital Santa Rosa estaría perdiendo seguidores.

Recientemente, la Revista Vea reveló una información que dejaría a la serie sin su protagonista. Se trata del personaje de ‘María Clara González’, interpretado por la actriz colombiana Diana Hoyos, quien se ha ganado el cariño de los televidentes al verla convertirse en la jefe de enfermeras en el centro médico y encontrar el amor en su colega ‘Carlos Pérez’, interpretado por Sebastián Carvajal.

Según el medio impreso de entretenimiento, los creadores de la telenovela tuvieron que crearle un “inesperado final” al personaje de Hoyos, pues la actriz no podía seguir en las grabaciones de la producción. ¿Cómo tomarán los televidentes la salida de María Clara?

Aunque no se sabe cómo se dará la salida de este personaje de la historia, lo cierto es que, en redes sociales, algunos usuarios han reaccionado a la información publicada por la revista. Dos polos opuestos se encuentran entre los comentarios, pues están quienes señalan que la telenovela ya ha perdido el rumbo, pero hay otros que aseguran que es mejor acabar la producción, pues no sería igual sin la protagonista.

“Que le den un final entonces... Eso ya así no es enfermeras”; “La que no debería ir más es Enfermeras, hace rato perdió el rumbo”; “Entonces que la terminen sin ella no tiene gracia”; “Ella es la que le da vida a enfermeras”, son algunos de los comentarios.

¿Por qué Diana Hoyos abandona ‘Enfermeras’?

Según el mismo medio de entretenimiento, Hoyos dejó las grabaciones de ‘Enfermeras’, pero seguirá dentro del Canal RCN, protagonizando una nueva producción. Se trata de ‘Que Dios no te perdone’, una telenovela cuya historia gira en torno a la música popular en la que Diana Hoyos será protagonista junto a Pipe Bueno.

De hecho, esta nueva telenovela ya se empezó a grabar y, en la historia, Hoyos será la pareja del cantante.

Cabe recordar que Pipe Bueno y Diana Hoyos ya han trabajado juntos frente a las cámaras, pues recientemente Luisa Fernanda W y su pareja, hicieron parte de ‘Enfermeras’ en un episodio en el que la influenciadora tuvo que entrar a la sala de urgencias del hospital Santa Rosa.

La pareja conformada por la influenciadora y el cantante de música popular ingresó al reconocido hospital y fueron recibidos por el médico Carlos Pérez, interpretado por Sebastián Carvajal, allí ambos le contaron a él que son amigos de Helena (Tatiana Ariza) y de paso aprovecharon para relatar un problema de pareja: los ronquidos de Luisa Fernanda cuando duerme; situación que generó risas entre ellos y en varios televidentes que estuvieron pendientes del capítulo emitido el pasado martes 5 de octubre.

Más sobre Diana Hoyos

Dejando de lado su pasado en ‘Popstars’ (reality de canto), la caleña cuenta con una nutrida carrera actoral, ha plasmado su talento en este campo en ‘Floricienta’ (2006), ‘El cartel 2′ (2010), ‘El Chivo’ (2015) y su público la ha visto protagonizando telenovelas como ‘Oye Bonita’ (2008), ‘Amar y temer’ (2011) y en ‘Enfermeras’.

Este último seriado ha estado presente en la televisión en los diez meses que van del 2021 y, su rating ha variado, pues prácticamente ha dado un paseo por la mayoría de lugares. A principios de año – en febrero – estuvo en varias oportunidades de segunda en la lista del rating, pero a lo largo del tiempo también ha estado de cuarta, luego en un acostumbrado quinto lugar y, por estos últimos meses se le ha visto de sexta o séptima.

