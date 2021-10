Caterine Ibargüen contó por qué rechazó trabajar como viceministra del Deporte

Caterine Ibargüen contó por qué rechazó ser viceministra del Deporte de Colombia

Luego de hacerse pública su candidatura como congresista para el período 2022-2026 con el partido de La U, la medallista olímpica colombiana y figura del salto triple, Caterine Ibargüen, habló sobre sus motivos para incursionar en el mundo político.

Si bien Caterine es enfática en que pretende solucionar injusticias y dificultades del entorno deportivo que suelen presentarse en las delegaciones olímpicas o deportistas que han sido viajado a representar al país en juegos continentales, la atleta antioqueña entregó sus argumentos para poder hacer cambios en materia legislativa en Colombia.

En entrevista con Mañanas Blu de la emisora Blu Radio, Ibargüen resaltó que en la administración de Iván Duque Márquez se haya creado el Ministerio del Deporte, otrora Coldeportes, para intervenir en el desarrollo de los atletas nacionales.

Y aunque advirtió que el presidente Duque llegó en un momento de gran dificultad por la pandemia del coronavirus, la deportista de 37 años reconoció que quiere acompañar a la gente tal como lo hizo protestando en el paro nacional de 2021 para alzar su voz de forma pacífica y reprochar las decisiones del Gobierno nacional.

Además, dijo que escogió militar en el partido de La U por ser una opción que ella considera de centro y para poder darle la oportunidad de representar a la comunidad afro, siendo ella minoría como mujer deportista. Estas fueron sus palabras acerca de la aspiración a congresista el año que viene:

Yo respondo por Caterine, para mí este es el medio de hacer realidad un sueño que tengo por Colombia. Esa es mi única intención de estar y tomar este partido como opción a plantear mis objetivos, ¿me entienden? Siempre pediré y me reuniré con las mejores personas, intentaré trabajar, mi ilusión estará plasmada si Dios me da la oportunidad de estar en el congreso, todo lo haré público porque creo que somos la voz del pueblo, no puede haber algo oculto. A mí me caracteriza la transparencia, nada va a dañar lo que voy a hacer

Sobre su salto a la política, Caterine Ibargüen contó porqué rechazó un puesto de trabajo en el Ministerio de Deporte.

La atleta contó que durante la ceremonia de reconocimiento a los atletas olímpicos de Tokio 2020, el exministro Ernesto Lucena le propuso ser viceministra del Deporte. Sin embargo, añadió que rechazó el cargo cuando se enteró que tenía que trabajar con Ramiro Varela, presidente de la Federación Colombiana de Atletismo. Así se lo informó a los periodistas Néstor Morales y Tito Puccetti:

A mí se me ofrece ser viceministra del Deporte, después me llama el ministro (Lucena) y me dice que si quería ser parte del desarrollo del deporte de nuevos talentos y yo gustosamente sí. Pero después, para firmar se me ponen algunas condiciones, las cuales yo no voy con ellas. Era trabajar de mano del presidente de la Federación de Atletismo en Colombia

Caterine Ibargüen junto a Baltazar Medina (izquierda) y Ramiro Varela (derecha) tras participar en el campeonato Mundial de Atletismo Daegu 2011/ (Mauricio Alvarado / Colprensa)

Caterine reconoció que Ramiro Varela no es de su agrado, pues ha tomado decisiones que van en contravía de lo que para ella es el impulso de la actividad deportiva y atlética en Colombia, por eso se rehusó a llegar al gabinete de gobierno de Iván Duque en la cartera deportiva que hoy dirige Guillermo Herrera Castaño junto a la viceministra Lina Barrera Rueda:

Yo no voy con él. Su puesto no me gusta, su forma tampoco, fue la misma persona que de una u otra forma en juegos olímpicos le dije que no estaba de acuerdo con que maltratara a uno de nuestros deportistas, entonces yo no voy con eso

Tito Puccetti aclaró que el hecho que denuncia Caterine fue controversial luego de que un joven deportista denunciara que Ramiro Varela lo echó de la Villa Olímpica y le retiró los viáticos, además de quitarle su uniforme de competencia tras lesionarse.

