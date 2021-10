Ramón Jesurún le mete presión a Reinaldo Rueda en las eliminatorias: “Hay que ganar esos puntos como sea”

Ramón Jesurún habló sobre el presente de Colombia, al mando de Reinaldo Rueda, en las eliminatorias a Catar 2022. Fotos: REUTERS (Henry Romero) / EFE (Mauricio Dueñas)

Luego de la triple fecha de eliminatorias al Mundial de Catar 2022, contra Uruguay, Brasil y Ecuador, la Selección Colombia dejó un sinsabor de resultados: tres empates sin goles le permitieron ascender hasta la cuarta posición con 16 unidades; sin embargo, su rendimiento sobre el terreno de juego dejó críticas por parte de los hinchas y demás personalidades deportivas.

La ‘Tricolor’ habría ‘cuadrado caja’ con una victoria ante el combinado ecuatoriano, pues, si sumaba 18 unidades, estaría en la tercera casilla. Ahora, para la próxima jornada de noviembre, en la que estará enfrentando nuevamente a Brasil, pero de visitante, y a Paraguay, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, las obligaciones son claras: sumar de local.

Así lo manifestó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, este miércoles 20 de octubre en entrevista con ‘Palabras Mayores’, en ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2. “Siempre hemos jugado bien contra los rivales más poderosos del continente. En los juegos de local hay que ganar esos puntos como sea. Aquí lo importante hoy es clasificar al Mundial. Tenemos la responsabilidad y seguramente con un buen trabajo lo lograremos. Conocemos lo estudioso que es nuestro cuerpo técnico”, apuntó en primer lugar.

Colombia igualó 0-0 frente a Ecuador por la fecha 12 de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022. Foto: cortesía FCF

En esa misma línea, el dirigente expresó que esperaba haber cosechado más unidades, aunque rescató que Colombia no depende de otros resultados para clasificar a la Copa del Mundo: “Aspirábamos a obtener un poquito más de puntos, no lo logramos, pero ahí estamos pese a las dificultades que tuvimos desde lo futbolístico. Seguimos dependiendo de nosotros mismos, tenemos selección y ahora trabajar para lo que viene”.

De igual modo, dejó en claro que cree “firmemente en el trabajo de Reinaldo Rueda. [...] Estamos en muy buenas manos”.

LA DECISIÓN DE CAMBIAR LA HORA DEL PARTIDO CONTRA PARAGUAY:

Cuando a Jesurún se le preguntó por la decisión de la FCF de cambiar el horario del encuentro frente a los ‘Guaraníes’ de las 4:00 p.m. a las 6:00 p.m., este manifestó que fue una determinación del cuerpo técnico. “Nosotros nos demoramos un poquito en decidir lo de la hora porque él [Rueda] seguramente estaba esperando los dos comportamientos de la selección en Barranquilla. Es la época de más calor y humedad, cosa que sucedió en los partidos contra Brasil y Ecuador”.

Selección Colombia jugando como local en Barranquilla ante Brasil, 10 de octubre de 2021 / (Federación Colombiana de Fútbol)

La decisión de modificar la programación se confirmó este martes, mediante un comunicado de la Federación. Allí se explicó que el duelo del 16 de noviembre contra Paraguay, por la fecha 14 de las eliminatorias camino a Catar 2022, tendría nueva hora. Incluso el propio Jesurún afirmó que la humedad en la capital del Atlántico, durante estos meses, será por encima del 90%.

No es un secreto que las altas temperaturas afectan, tanto a los jugadores rivales como los del combinado ‘Cafetero’. Sobre este tema había hablado Rafael Santos Borré en rueda de prensa previa al duelo ante Ecuador. “Es fundamental que nosotros estemos cómodos en nuestra casa y en nuestro terreno para sacar diferencias y poder marcar ese plus que se necesita. Sabemos que jugar en Barranquilla no es fácil para los demás ni para nosotros por el tema climatológico”, señaló.

El combinado ‘Tricolor’ cerrará su 2021 visitando primero a Brasil, en Río de Janeiro, el 11 de noviembre; y posteriormente, acogerá al equipo paraguayo en Barranquilla, con la necesidad de volver a sumar de local tras la victoria 3-1 frente a Chile en septiembre pasado.

Cabe recordar que Paraguay viene de caer ante Chile y Bolivia, por lo que su técnico, Eduardo Berizzo, fue destituido y el equipo se encuentra en la búsqueda de un nuevo líder. Una de las posibilidades, para afrontar el resto de la eliminatoria en la dirección técnica, sería el argentino Guillermo Barros Schelotto, recordado por dirigir hace un par de años a Boca Juniors.

