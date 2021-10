Continúa el choque entre el gobernador de Santander y el alcalde de Bucaramanga por presuntos actos de corrupción

Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga tuvo un 'rifirrafe' con el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar. Fotos: Colprensa.

El alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas lanzó una dura crítica a la administración del gobernador Mauricio Aguilar vinculándolo con presuntos casos de corrupción en la contratación pública por la adjudicación del proyecto Virgen - La Cemento, sin embargo, este respondió y también lo acusó de algunas irregularidades que estaría cometiendo.

“El alcalde de Bucaramanga @JCardenasRey exige transparencia pero no habla de los procesos de conectividad de alumbrado que adelantó casi en secreto en Bolsa mercantil y que suman casi 20 mil millones de pesos”, aseveró en su cuenta de Twitter Aguilar.

“Los pliegos tipo no tienen ninguna modificación por parte de la administración departamental. No hay requisitos adicionales frente a los procesos licitatorios”, añadió Aguilar quien insistió en que no hay ningún proceso irregular ni en el SECOP ll ya que se están certificando todas las pólizas y seguros para evitar que suceda algo como lo de Centros Poblados, explicó.

Luego dijo que la capital del departamento actualmente tiene “su peor cara” y que está “permeada por la delincuencia, encartonada en sus fachadas como consecuencia de acciones criminales, y la falta de autoridad del alcalde, quien tampoco tiene voluntad de salvar a @Metrolinea que agoniza.”, expresó.

Pero no se quedó ahí dado que Aguilar convocó una rueda de prensa en la que denunció que Cárdenas estaría buscando privatizar el 40 % del tránsito de Bucaramanga para implementar fotomultas, esto calificándolo como un “asalto a mano armada” y agregó que a través de la bolsa mercantil se estaría financiando el alumbrado público.

“Suman mas de 20 mil millones de pesos direccionados por bolsas mercantil, donde no hay veedurías, hay situaciones cultas, quiere privatizar el 40% deL transito de Bucaramanga para implementar las foto multas, nos viene de a hablar de moralidad y transparencia cuando viene a hablar de calzoncillos”, aseveró el gobernador.

Y es que hace unos días el alcalde puso en conocimiento de la Fiscalía “las irregularidades encontradas en la licitación pública del contrato La Virgen - La Cemento que adelanta el Idesan”, escribió el mandatario.

Por otro lado, el pasado 6 de octubre, la Fiscalía General de la Nación citó a juicio ante la Corte Suprema de Justicia al excongresista Richard Aguilar, capturado hace unas semanas por concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

El también exgobernador del departamento de Santander deberá responder ante la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal por los delitos antes descritos y que fueron oficializados en el texto de acusación presentado por el ente imputador a la Corte.

De acuerdo con lo que precisó la Fiscalía, Aguilar habría destinado los contratos para beneficiar a sus amigos y familiares en los convenios pactados en obras civiles y la alimentación de niños de colegios santandereanos mediante el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

En ese sentido, les habría otorgado hasta el 10% de cada proyecto y habría beneficiado a Alfonso López, quien se encargó de la reestructuración del estadio, así como la adecuación de piscinas y del Coliseo Vicente Díaz Romero, contrato suscrito en febrero de 2014.

“Los elementos de prueba dan cuenta de que, mientras estuvo en el cargo entre 2012 y 2015, Aguilar Villa creó un comité asesor para, supuestamente, orientar a su manera los procesos contractuales en el departamento. Adicionalmente, nombró a dos personas de su confianza como secretaria de Infraestructura y director de Gestión de Infraestructura con el propósito de garantizar que la contratación se ajustara y quedara en manos de las personas que él encomendaba”, precisó la institución en un comunicado emitido.

SIGA LEYENDO