Ciclistas denuncian al Colnago CM Team por incumplimiento en los contratos y en el pago de sus salarios

El año pasado se conformó el equipo de ciclismo Colnago CMTeam, el cual nació tras una búsqueda de brindarles una alternativa a los jóvenes pedalistas del país. Desde un principio se contó con el apoyo de Moncada Holding y contar en sus filas con varios de los escarabajos conocidos del ciclismo nacional. Además, al poco tiempo este equipo llegó a conseguir la licencia continental tanto para la categoría femenina como para la masculina.

Aunque todo parecía color de rosa, el nuevo grupo de ciclistas han sufrido una serie de incumplimientos por partes del equipo, pues estos ciclistas no cuentan con una seguridad social, han sufrido el incumplimiento de pagos y falta de materiales para poder competir en las carreras en las que se inscribió el equipo para este año.

Los que se encuentran en la cabeza de este equipo son Carlos Mario Gallego, quien tiene el cargo de director, y Walter Saldarriaga, que se desempeña como presidente. Esta escuadra se conformó gracias a un apoyo económico de Emiratos Árabes. Con este dinero se formaron dos equipos el UAE Team Colombia y el Colnago CMTeam que recibieron 2.500.000 millones de dólares de manos de la empresaria Melissa Moncada.

Frente a esto, la empresario le otorgó un presupuesto al equipo hasta el segundo semestre del 2020 cuando decidió retirarse del proyecto en el que fueron exclusivamente inversionistas, “lamentablemente confiamos en la persona equivocada para desarrollar no solo ese proyecto sino otras iniciativas empresariales que tuvieron el mismo desenlace”, informó Moncada por medio de un comunicado.

En dicho comunicado también se puede leer que el grupo está trabajando para finalizar todos los vínculos comerciales que sostuvo con las organizaciones y personas involucradas, lo que fue notificado a la Federación Colombiana de Ciclismo.

Frente a dichos incumplimientos ya mencionados, varios de los deportistas de dicho equipo han presentado una serie de denuncias de manera anónima, las cuales fueron consultadas y publicadas por el diario As Colombia.

Uno de los pedalistas le contó a este portal deportivo que: “Ellos querían tener a los mejores corredores Sub 23 y nos contrataron con mentiras. Nos dijeron que íbamos a ir a Europa en 2021, que íbamos a ser la base del UAE Emirates, pero nada de esto pasó. Luego nos dimos cuenta que tenían complicaciones y que había cosas que no cuadraban”.

De acuerdo con la denuncia del ciclista, este equipo les llegó a prometer mil euros mensuales cuando estuvieran en Europa, como no hubo viaje en el 2021, las reglas cambiaron y los sueldos se redujeron. “Hubo varios ciclistas que se cayeron y cuando fueron al hospital resulta que no estaban afiliados a nada porque no nos pagaban la seguridad social. En los contratos que firmamos supuestamente nos ganamos mil euros, pero eso no es así”, añadió.

Además, este escarabajo contó en dicha entrevista que cuando él y sus compañeros preguntaban sobre su salario ninguno de los representantes contestaban, “uno llamaba a Julio Roberto Gómez (expresidente del equipo), Carlos Mario o al abogado Juan Camilo Ángel, pero ellos nunca contestaban, solo en las carreras uno se los encontraba y ahí podía hablar con ellos”.

Sobre el incumplimiento del material, contó que: “nos prometieron darnos el material adecuado para correr en condiciones, pero casi hasta febrero y marzo nos dieron las bicicletas. Dizque el equipo continental estaba inscrito ante UCI, pero la dotación era muy pobre para nosotros, solo nos dieron algo cuando íbamos a correr en un simulador que era un patrocinador. Siempre nos decían que el dinero que llegó lo iban a legalizar, pero eso nunca pasó y creo que no pasará”.

Y añadió, “si uno tenía un problema en la bicicleta a uno le tocaba arreglarlo como pudiera. Uno iba a la oficina a solicitar algo y decían que no había y como no pagaban uno no podía comprar las cosas para poder entrenar. Solo nos dieron tres uniformes y teníamos que mostrar los uniformes rotos para que nos dieran otro. No nos pagan, hay maltrato, nos metieron ahí a punta de cuentos y no sabemos qué va a pasar”.

SIGA LEYENDO: