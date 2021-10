Barranquilla seguirá siendo sede de la selección Colombia, pero el horario de los partidos cambiaría

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Colombia v Brazil - Estadio Metropolitano Roberto Melendez, Barranquilla, Colombia - October 10, 2021 Colombia players line up before the match REUTERS/Luisa Gonzalez

Varios comentarios negativos surgieron entorno a la localía de la selección Colombia tras la triple fecha de eliminatorias del mes de octubre, donde la ‘tricolor’ enfrentó como local a la selección de Brasil y de Ecuador y donde se sumaron dos puntos en el camino rumbo a Catar 2022. Esto abrió una posible ventana a que se cambiara la sede, sin embargo, esto no sucederá.

La información fue entregada por Diego Rueda, director del programa el VBar de Caracol Radio , quien aseguró que el estadio donde Colombia oficie de local en la fecha eliminatoria de noviembre ante Paraguay será el Metropolitano Roberto Meléndez, pero si habrá un cambio en busca de aliviar el desgaste físico de los jugadores colombianos y será el horario.

A falta de oficializarlo por parte de la Conmebol, el horario entregado por la Federación Colombiana de Fútbol es el de las 6:00 de la tarde. Vale la pena recordar que ante las selecciones ya mencionadas el horario elegido fue el de las 4:00 de la tarde, pero a diferencia de años atrás la ventaja por el clima no fue determinante.

Al respecto del horario, Reinaldo Rueda habló sobre este tema tras el empate a 0 goles ante Ecuador, donde hizo énfasis en la relación con el clima y el hecho de que la mayoría de los jugadores jueguen en Europa:

“No sé si lo que en algún momento fue ventaja lo sigue siendo. Creo que es un factor secundario, ya Colombia, con todos sus jugadores jugando en el exterior, el hecho de adaptarse a la temperatura y humedad es igual para los dos. Ojalá que nos vaya bien y el clima sea secundario”.

Otra de las voces que se pronunciaron acerca de las condiciones climáticas que implica jugar en Barranquilla fueron las de Juan Guillermo Cuadrado y Santos Borré. El volante de la Juventus aseguró que jugar en la capital del Atlántico es difícil, “Tenemos que ser inteligentes, aquí en Barranquilla es difícil jugar (…) es difícil mantener una presión alta en Barranquilla”.

Por su parte el delantero ex Deportivo Cali, ex River Plate y que milita en Alemania, aseguró que las condiciones son difíciles tanto para los rivales como para ello, por lo que ventaja no hay, “jugar en Barranquilla no es fácil para los demás y ni para nosotros por el tema climatológico”.

Los próximos partidos de la selección Colombia será el 11 de noviembre ante Brasil en Sao Paulo y luego el 16 del mismo mes ante Paraguay en Barranquilla. Los horarios de los encuentros no han sido confirmados por la Conmebol. La ‘tricolor’ es cuarta en la eliminatoria con 16 puntos, por encima se encuentran Brasil con 31, Argentina con 25 y Ecuador con 17. Mientras que en la zona de repechaje está Uruguay con los mimos puntos que Colombia, pero diferencia de gol de -3.

SIGA LEYENDO: