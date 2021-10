“Me entró la vomitada”: Tiberio Cruz reveló el incómodo momento que pasó al dar su primer beso

Tiberio Cruz es uno de los actores que, para muchos y muchas, es considerado como uno de los ‘galanes’ más recordados de la televisión. No es para menos, pues tiene una amplia trayectoria en la televisión colombiana, apareciendo en producciones como ‘Un bandido honrado’, ‘Los Reyes’, ‘Corazón de fuego’, ‘La teacher de inglés’ entre otras, siendo la primera una de sus más recientes intervenciones.

Hace muy poco, el artista nacido en Barrancabermeja (Santander) se confesó en diálogo con Diva Rebeca, personaje interpretado por Omar Vásquez, y habló sobre su vida profesional y personal, poniéndole un toque erótico y hasta sexual a la charla.

En un momento de la conversación, Diva le pregunta a Tiberio por su primer peso, pidiéndole detalles sobre el hecho. En medio de risas, el actor contó lo que ocurrió en aquella ocasión que no fue agradable por cuenta suya. Empezó diciendo que estaban en su pueblo natal y que allí “había una peladita que me gustaba mucho, entonces yo estaba muy nervioso porque nos íbamos a encontrar en un sitio que se llamaba ‘El divino’, fui con un amigo y en ese lugar vendían guarapo”, relatando además que se sentaron a esperarla a ella y a una amiga para que él pudiera dar el ansiado beso.

Y continuó con su narración: “Yo estaba tan nervioso que empecé a tomar guarapo, entonces me eché uno, otro… yo no sé cuántos me eché y entonces claro, cuando ya estaba borracho, llegó ella, empezamos a hablar y pues cuando nos íbamos a dar el beso me entró la vomitada. No la vomité encima pero sí me entró la de vomitar” dijo el artista en lo que consideró su “primer beso que no fue”. De paso, mencionó que ya no recuerda cuál fue su primer beso real.

Otro momento de su vida personal que expuso el artista fue que, de pequeño era muy tímido, razón por la cual tuvo que acudir a ayuda profesional, pues esto le dificultaba sus procesos de aprendizaje durante la infancia.

“Entre mi hermano mayor y yo, hubo una hermanita que murió, entonces claro, cuando yo venía, mi mamá tenía mucho miedo de que yo naciera, y yo he pensado que la mamá transmite muchas cosas a los bebés en el embarazo y yo salí muy callado, muy tímido” confesando que acudió a un psicólogo y también tuvo que hacer terapias ocupacional y de lenguaje, pues según él, estaba reacio a estudiar.

“Duré muchos años en terapias”, puntualizó; incluso, subrayó que por cuenta de su timidez le hacían bullying en el colegio. Tampoco participaba en clase y le daba temor pasar frente al tablero en las exposiciones que debía hacer.

Finalmente, Tiberio habló, a petición de la misma Diva, sobre su paso por el servicio militar y el porqué de aquella decisión. Confesó que, según él, “estaba muy confundido”.

“No sabía ni qué hacer con mi vida y entonces se me presentó el Ejército y me sale la balota para la PM-15 y mi papá me dice que si me paga la libreta y yo le digo que no (…) ya después dije ‘no, esto no es lo mío’”, reseñando también que tuvo que ser trasladado en aquella época a los departamentos del Guaviare y Caquetá a controlar protestas campesinas presentadas en 1996. “Uno disparaba y no sabía si se llevaba -mataba- a alguien o no”, subrayó el actor.

Vea acá la entrevista completa entre Tiberio Cruz y Diva Rebeca:

