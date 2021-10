Críticas a Mario Hernández por productos hechos en China aún cuando su página web dice que son elaborados en Colombia

Mario Hernández vuelve a estar en el centro de la polémica en redes sociales. Todo empezó cuando, a través de su cuenta de Twitter, el empresario mostró su inconformidad contra la aerolínea Avianca por un aparente sobrecosto en un tiquete que previamente había adquirido, producto de una falta de atención oportuna por parte de la empresa, como lo señaló el pasado 16 de octubre en un trino.

“Avianca no me atendió a tiempo el Tiquete. Valía 6,7 millones hasta hoy me atienden y me dicen que el Tiquete cambio la tarifa 10.7 millones es culpa de ellos y yo tengo que pagar”, expresó el santandereano, agregando la expresión “¿Qué tal?” enfatizando su inconformismo.

Minutos más tarde, la misma aerolínea respondió el tweet de Hernández, lamentando lo ocurrido y manifestando que ya estaban en contacto con él para solucionar el percance; de hecho, el empresario compartió en esta misma red social un pantallazo de un chat de WhatsApp donde le estaban arreglando el inconveniente. Horas después, volvió a pronunciarse sobre el hecho por la misma vía.

“Avianca me solucionó, pero si no lo digo por Tuiter no sucede; ojalá mejoren para todos, es una empresa de 100 años. ¡No la entierren!” escribió en el trino donde adjuntó una imagen del billete electrónico.

Sin embargo, otra polémica surgió con base en este problema; en este caso, la critica no fue para ninguna aerolínea sino al mismo Mario Hernández por cuenta de la respuesta de una usuaria al primer trino del empresario, donde mostró su descontento con la negligencia de Avianca.

Una mujer, identificada en esta plataforma como @MaryCotes respondió aquella publicación del santandereano con una queja hacia él y sus productos. “Así me sentí cuando pedí un bolso y una maleta por tu página web y pagué más de un millón y medio de pesos por ambas cosas y cuando me llegaron la etiqueta decía que eran hechos en China. Tan feo que lo estafen a uno, ¿cierto?”, replicó la mujer, adjuntando la foto de la etiqueta que está pegada a un bolso y donde se lee que el país de origen del producto es el gigante asiático.

Aquel comentario fue muy replicado; de hecho, muchos le reclamaron a la mujer, pues no es delito hacer este tipo de maniobras. La misma ‘Mary’ argumentó, en respuesta a otro usuario, que lo erróneo es que haya una etiqueta de China en sus productos cuando en la página web oficial de Mario Hernández está la premisa “(…) Transforma el cuero en piezas que revelan el mágico realismo de lo hecho por manos colombianas”.

La respuesta del empresario

En otro tuit, Hernández envió un mensaje a la mujer que interpuso la queja contra su producto. “A Mari Cotes: es cierto, en Colombia no hay materias primas, las mejores fábricas son en China garantizadas por nuestra marca. Con gusto le devolvemos el dinero” y de paso aprovechó para expresar que “en ninguna parte decía que fabricadas en Colombia”, a lo que ella le salió al paso enviando nuevamente un pantallazo del slogan que aparece en el sitio web de la marca.

En horas de la noche del domingo 17, el empresario escribió “Sigo pendiente de Mary”, publicación que fue respondida por la mujer en la mañana de este lunes y donde reitera que no aceptará la invitación a su fábrica, como él se lo propuso en trinos anteriores. “Yo lo que puedo hacer es coger una caja y enviárselos como su ‘fábrica’ me los envió a mí, y el dinero lo recibiré como yo se lo mandé a su empresa: en línea”, replicó.

En uno de sus últimos trinos, el empresario expresó que tiene un viaje a Brasil para conseguir materiales de calzado y también ha aprovechado tanto Twitter como su página web para promocionar su libro ‘Pulga arrecha’ donde relata varios apartados de su vida y brinda consejos empresariales.

SEGUIR LEYENDO