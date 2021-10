Frank Martínez y Gregorio Pernía obtuvieron el pase directo a la semifinal de ‘Masterchef Celebrity’

Tomado de Canal RCN en vivo

El capítulo de este sábado tuvo lugar en la ciudad de Paipa, Boyacá, una tierra llena de historia, cultura gastronómica y que tuvo a los concursantes felices por poder hacer el reto grupal en esas tierras.

“Estoy feliz de estar en Paipa, estoy feliz de conocer este lugar, me siento maravillada, me encanta el agua, la naturaleza entonces me siento como en casa”, mencionó Carla Giraldo.

“Qué belleza de lugar, me parece que como somos ya tan poquitos merecíamos un lugar como este. Tienen una gastronomía maravillosa, me parece muy bonito poder poner todo eso en el plato de hoy en el reto que nos toque para exaltar la gastronomía boyacense”, puntualizó Viña Machado.

En esta oportunidad, las celebridades tuvieron la oportunidad de disfrutar todo lo que ofrecía el lugar en el que estaban por lo que se pudo ver a los participantes disfrutando del esquí acuático y la naturaleza con el glamping.

En esta oportunidad, el reto por equipos fue desarrollado en parejas de acuerdo a los tiempos que ganaron en los retos anteriores. Liss Pereira y Gregorio Pernía quienes fueron los ganadores de esas competencias pudieron escoger con quién trabajar.

Liss Pereira que contaba con 90 minutos decidió trabajar en compañía de Viña Machado que tenía un total de 40 minutos y sumados sus tiempos pudieron ejecutar sus preparaciones en 130 minutos, escogiendo el color rojo para su equipo.

“Voy a pensar lo mejor que sea para mi equipo, el equipo que ha estado conmigo desde el principio, que me ha levantado cuando me he caído”, mencionó Liss Pereira momentos antes de escoger a su coequipera. Sin embargo, no todo fue bien recibido en estas palabras, pues en medio de su discurso la humorista se dio un abrazo a ella misma, lo que no dejó a Viña desconcertada.

Por otra parte, Gregorio tenía un tiempo de 60 minutos decidió cocinar en compañía de su amigo durante toda la competencia, Frank Martínez, por 30 minutos, sumando así un total de 90 minutos para ejecutar sus platos. Además, escogieron el color azul para representar a su equipo.

Por ultimo, Diego Camargo con un tiempo de 45 minutos debió ejecutar su preparación en compañía de Carla Giraldo, que apenas logró reunir 20 minutos en el reto anterior, lo que les dio un total de 65 minutos al frente de su estación de cocina.

En esta oportunidad, las celebridades debieron utilizar como proteína la trucha, por lo que los jurados del reality de cocina les mencionaron que podrían hacer uso de ella en la entrada y el plato fuerte o escoger en cual lo utilizarían. Además de eso, tuvieron a su disposición diferentes tubérculos como la papa criolla, cubios, yuca, entre otros.

“Tendrán que cocinar el día de hoy, la trucha espectacular para cinco comensales por lo que tendrán que tener dos recetas de cinco platos cada uno y nosotros no vamos a probar”, les indicó el chef Christopher Carpentier.

La decisión del plato ganador estuvo en los paladares de cinco empleados del hotel en el que se encontraban ejecutando el reto por equipos. Los tres grupos arrancaron al mismo tiempo, sin darles ventaja a los otros que pudieran ver lo que cocinaron sus contrincantes.

Entre las curiosidades de la competencia estuvo el momento en el que el equipo de Gregorio Pernía y Frank Martínez terminaron el reto. El actor recordó que no había puesto las truchas en la plancha y sólamente quedaban seis minutos para emplatar y entregar su preparación, lo que generó risas de parte de su compañero y de Claudia Bahamón.

“No he sacado la trucha… No sé si vamos a llegar al reto y eso me preocupa como un berraco”, mencionó Pernía.

En el grupo de Liss Pereira y Viña Machado, las cosas no iban bien pues la actriz mencionó que no recibió apoyo de la humorista y que, de haber sabido que durante todo el reto se iba a sentir así de sola, se hubiera preparado psicológicamente para ello.

“No veo la agilidad de Liss y sus 90 minutos me están sirviendo para un jopo. De verdad, yo no giro en torno al ombligo tuyo, estás muy equivocada. Si ganamos, bien, pero no va a ser esa clase de victoria que yo me saboreo con todas las de la ley, no”, mencionó Viña Machado a la actitud de su compañera de equipo.

Y agregó: “Okey, la chancla me la pongo yo porque yo he llegado a mis retos. Hoy me pongo la 10 por mí y si esa 10 beneficia a Liss, pues bienvenida. Voy sola, me voy sola con esto”.

Los comensales decidieron que el plato ganador fue el de Gregorio Pernía y Frank Martínez, lo que les dio pase directo a la semifinal de reality.

