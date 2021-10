Como de cuento de hadas, así es la historia de amor de Rafael Santos y Margarita Gallego

Fotografía tomada de Canal Caracol en vivo - Programa La Red

Como en las películas más románticas, el amor llegó a la vida de Rafael Santos hace 23 años cuando conoció a Margarita Gallego en las instalaciones del restaurante que pertenecía a la mujer en aquella época. Por lo que la pareja desde el primer día que se conocieron quedó flechada y allí dio inicio la más bella historia de amor entre el cantante vallenato, hijo de Diomedes Díaz y la que hoy en día es la mujer que le sirve de inspiración para sus canciones.

En entrevista con el programa de entretenimiento ‘La Red’ de Caracol, la pareja contó los momentos que han vivido juntos.

“Desde la primera vez que nos conocimos, mi papá me la presentó, mi papá vino a hacer un espectáculo acá y yo estaba ahí en una esquinita de esta tarima grabando todo, porque mi papá me había regalado una cámara filmadora. Cuando yo la conocí a ella y no estaba montada en un caballo y veo a esa gran mujer montada, empoderada en ese caballo dije ‘Dios mío, esto que es’, yo nunca había visto eso”, recordó el cantante para ‘La Red’.

Efectivamente, desde ese primer momento quedaron enamorados y así lo afirma Margarita Gallego, quien mencionó que cuando lo conoció solamente le ofreció una amistad, pero con el tiempo, el artista comenzó a visitarla más seguido y le llevaba detalles para ganarse su corazón.

Fotografía tomada de Instagram @rafaelsantosdiazoficial

“Pero también le dije que si queríamos llegar a algo serio, le dije que quería que fuera un hombre serio, trabajador y quiero que grabes tu disco y que vengas aquí y me lo presentes. Tres años estuvo pendiente, trayéndome un detalle, invitándome a salir”, recordó Gallego al programa de entretenimiento.

Por otra parte, Rafael Santos mencionó que en principio su mujer no estaba muy segura porque quizás escuchaba los comentarios respecto al comportamiento de su padre y ella pensaba que con él podría pasar lo mismo.

“Y yo realmente he sido un muchacho con una personalidad definida todo el tiempo”, puntualizó el hijo del Cacique.

Entre otras curiosidades de la relación, Margarita Gallego recuerda que Santos cumplió el primer requisito que ella le había impuesto para comenzar una relación en forma, y le presentó su primer disco grabado y cuando salió su primer éxito ‘El Turpial’ ella se puso muy feliz y decidió darle el sí, “nos convertimos en los mejores novios”.

Fotografía tomada de Instagram @rafaelsantosdiazoficial

Luego de tres años de estar detrás de Margarita, tratando de conquistarla y 7 años de noviazgo, a la pareja les llegó la sorpresa de la cigüeña y con esta gran noticia, tomaron la decisión de casarse el 17 de marzo de 2005 en el mismo lugar en que se conocieron por primera vez. Durante este tiempo, la mujer confiesa que ha sabido sobrellevar la fama de su esposo para evitar malos entendidos a futuro.

“Me encanta mucho cuando la gente y las mujeres se le acercan, los abrazan, lo besan y lo ven como artista, entonces esa partecita hay que saberla uno manejar”, a lo que Rafael Santos agregó: “Muchas veces han dicho ‘no es que ella no lo deja salir a cantar’, y eso no tiene sentido, pero el que no sabe pues tropieza y mi esposa me conoció siendo un hombre trabajador, profesional y que vivo es del amor que ella me brinda como yo le brindo a ella”, señalaron para ‘La Red’.

Aseguran además que no saben pelear y que la base para que su matrimonio funcione es el dialogo, la tolerancia y con reflexión. Disfrutan todos los momentos juntos, sobretodo cuando están en familia y con sus animales, por lo que allí concluyó Rafael Santos es que: “Lo que no se arregla en la cama, no se arregla en los juzgados”.

SEGUIR LEYENDO