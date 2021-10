“Esto existe y es una realidad”: Juan Pablo Raba habló de la crisis de los 40 que esta viviendo

Fotografía cedida por CBS All Access donde aparece el actor Juan Pablo Raba como Juan Diego "El Catrin" Zamora, durante una escena de la primera temporada de "Coyote", serie que desembarcó la semana pasada en esta plataforma. EFE/Cate Cameron/CBS All Access

Para muchos hombres llegar a los 40 años puede ser sinónimo de vejez. En otros casos, puede interpretarse que se ha llegado a una edad y que no se han cumplido con todos los objetivos y metas que se plantearon quizás a los 20 o 30 años. Sin embargo, esto es un padecimiento por el que miles o tal vez millones de hombres en el mundo pasan en ese momento de sus vidas.

Este es el caso de Juan Pablo Raba, un actor colombiano radicado en los Estados Unidos que reveló en entrevista con el programa de entretenimiento ‘La Red’ que ha venido sufriendo desde hace algún tiempo y que muchos consideran es tabú en la sociedad.

“Hay que decir que esto existe, es una realidad. Parece una simple etiqueta, pero realmente nos pasa y creo que en mí caso en particular empecé a darme cuenta que algo había cambiado y ese algo era mi percepción sobre la vida y sobre la realidad y es que entendí que literalmente había llegado a la mitad de mi vida y eso me hizo tener pensamientos muy profundos al respecto”, así inició describiendo el actor ese momento de su vida por el que está pasando para el programa de entretenimiento antes mencionado.

Describió que su crisis consistió en que se había dado cuenta que había llegado a ese punto de su vida en que pensó en qué seguía para él, generando miedos e inseguridades que se agudizaron con la llegada de su segunda hija hace tres años.

“Con Joaquín fue un estallido de vida, qué es todo lo que vamos a hacer y me generó ganas y energía, pero con Josefina fue mucho más reflexivo todo, ver a esa personita de la que soy absolutamente responsable con mi esposa por supuesto y sentí miedo de no poder estar ahí, de no ser esa mejor versión de lo que puedo ser, miedo a irme mañana y que quede esa personita sin mí”, puntualizó Raba para ‘La Red’.

Ese tipo de sentimientos y sensibilidades que tomaron a Juan Pablo Raba al llegar a sus 40 años, fueron percibidos también por su esposa Mónica Fonseca quien se percató de lo que estaba pasando por la cabeza de su compañero de vida quien le aportó mucho siendo ese vehículo para que el actor expresara todo eso que tenía guardado.

“Esto no lo hablo desde el miedo, lo hago desde la conciencia, que no solo yo tengo que cambiar, sino que hay muchas cosas que tenemos que cambiar. ¿Cómo hago para ser un mejor papá, cómo hago para ser un mejor esposo, un mejor amigo, un mejor hermano?, y eso no va a terminar nunca, porque no va a haber un día en el que digas que soy perfecto y es bonito entender que hay cosas que nunca vas a poder cambiar y que simplemente son”, agregó Raba.

Por último, le envió un mensaje a todos los hombres que están pasando por una situación similar y es que si tienen a alguien con quien lo puedan conversar, lo hagan, que es necesario en ocasiones buscar ayuda y que entiendan que no están solos.

La pareja se ha convertido en un ejemplo para otras tantas duplas que desearían tener una relación tan estable como la que tienen Mónica y Juan Pablo, por lo que decidieron compartir el secreto con sus seguidores.

“Comunicación, la paciencia ‘es una ciencia’, hablar, tomarse las cosas con calma, querernos, el amor, el amor es fundamental y siempre gana. Ya son 10 años de los que ella me aguanta a mí, cansón, neurótico”, mencionaron entre risas los artistas.

