Encuentran muerto a líder social en Cali luego de 4 días de búsqueda

Luego de que Víctor Orlando Mosquera, de 33 años, líder de la Huerta Étnica Retorno al Campo, desapareciera el 13 de octubre sin dejar rastro alguno, las personas cercanas a él y que conocían su trabajo emprendieron una exhaustiva búsqueda en cercanías del barrio Mojica y el corregimiento de Navarro, en el oriente de Cali, donde fue visto por última vez y en donde estaba ubicado el proyecto que lideraba. Sin embargo, este 17 de octubre, la búsqueda finalizó pues fue encontrado sin vida.

De acuerdo con información preliminar y conocida por Blu Radio, el cuerpo de Mosquera fue encontrado enterrado y con signos de violencia provocados por arma blanca en cercanía de la huerta. Por ahora no se sabe nada respecto a quién lo asesinó y por qué, pero la comunidad hace un llamado a las autoridades de que se esclarezca el crimen.

“Hacemos un llamado a las autoridades porque esta es una zona que se ha abandonado totalmente y cobran la vida de una persona que era semilla. Nos acompañó al estallido social porque somos del territorio, esto nos tiene conmovidos porque están matando a la estructura”, comentó Andrés Valencia, uno de los compañeros de Víctor Orlando Mosquera del movimiento ‘Orientados’.

Además, Valencia lamento los hechos y exaltó el trabajo que logró hacer la víctima liderando la huerta más grande la ciudad de Cali y siendo parte de los diálogos con la administración distrital, tras participar en las manifestaciones del paro nacional en el 2021, donde buscó aportar al futuro de la comunidad.

“Siempre fue comunitario, un líder social que no merecía esto y nos asombra. Coordinaba la huerta más grande la ciudad de Cali y no esperábamos esto, trabajábamos por el desarrollo territorial de las comunidades y esto no tiene presentación”, puntualizó.

La muerte de Mosquera se suma a las más de 1200 muertes de lideres sociales, desde la firma del acuerdo de paz y a las más de 110 muertes producidas en lo que va del 2021. De acuerdo con Indepaz y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia desde enero hasta julio se recibido 118 denuncias de asesinatos de líderes sociales alrededor del territorito nacional.

Cabe resaltar que el país es considerado uno de los más inseguros para ejercer como líder en territorio, incluso, el constante asesinato y desaparición de personas en territorio a puerto en alerta a los organismos internacionales.

A finales del mes de septiembre Carlos Ruiz Massieu, Jefe de la Misión de Verificación de la implementación de la paz en Colombia en un informe que presentó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, alertó la falta de garantías de seguridad en territorio y el crecimiento de grupos armados en Colombia.

“Los actores armados se siguen aprovechando de la escasa presencia del Estado, la pobreza y las economías ilícitas para atacar a las comunidades y líderes sociales. Dentro de las comunidades afectadas de forma excesiva están las afrocolombianas e indígenas. “Esta situación exige la implementación urgente y simultánea de todas las disposiciones sobre garantías de seguridad previstas en el Acuerdo”, dijo Ruiz y recordó que “A día de hoy, 296 hombres y mujeres que dejaron las armas de buena fe han perdido la vida, en su mayoría por acciones de actores armados ilegales y organizaciones criminales”.





