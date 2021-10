Carlos Cuesta, destacado por Conmebol dentro de los jugadores con mayor proyección de las Eliminatorias REUTERS/Luisa Gonzalez

Sin duda alguna el defensa ‘cafetero’ Carlos Cuesta fue una de las gratas sorpresas que ha dejado el proceso de Reinaldo Rueda como director técnico de la selección Colombia, pues a sus apenas 22 años de edad se consolidó como cuota de seguridad en la zaga defensiva y se ganó la titular al lado de Yerry Mina.

De hecho, tras el juego por la quinta fecha ante Brasil donde fue uno de los grandes protagonistas, el joven futbolista concedió una entrevista y aseguró que se encuentra muy motivado por la confianza que ha depositado el cuerpo técnico en él, ya que hasta hace muy poco hizo su debut oficial con la Tricolor y hoy en día es uno de los más aplaudidos.

Es por esto que la Confederación Sudamericana de Fútbol lo incluyó dentro de un selecto grupo de jugadores jóvenes, quienes son catalogados como los de mayor proyección de las diferentes selecciones sudamericanas. El mayor de los 10 seleccionados, uno por nación, es el portero venezolano Wuilker Faríñez quien tiene 23 años y ha disputado 33 partidos con la ‘Vinotinto’.

“Me ha llegado la oportunidad y me he afianzado. Lo menos que debo hacer es responder en la cancha. Hago el proceso, llego en un momento clave a la Selección y este partido me dice que hago las cosas bien. Siempre salgo a jugar bien, porque el país nos ve como referentes”, aseguró el central al finalizar el 0-0 contra Brasil.

Y es que Cuesta tuvo jugadas claras en defensa que cortaron los peligrosos ataques del rival, pues la Canarinha llegaba invicta y con un poderío ofensivo que atemorizaba cualquier defensa.

“El sueño de todo jugador es estar en lo más alto y cuando estás acá es un sueño cumplido. Siempre he dicho que lo más importante es cumplir”, agregó en nacido en Quibdó.

Cuesta también resaltó su buena relación con el técnico Rueda: “Con el ‘profe’ tengo una relación desde hace años. Las miradas valen más que las palabras. Fuera del campo es como un padre para mí y repito que las miradas dicen mucho”.

Junto a Cuesta, de 22 años, que ha disputado solo 4 partidos con la Selección Colombia de Mayores, aparecen los siguientes nombres:

Antony Matheus dos Santos – 21 años – 3 partidos jugados con Brasil

Julián Álvarez – 21 años – 4 partidos jugados con Argentina

Gonzalo Plata – 20 años – 20 partidos jugados con Ecuador

Agustín Álvarez – 20 años – 2 partidos jugados con Uruguay

Ben Brereton – 22 años – 8 partidos jugados con Chile

Ramiro Vaca – 22 años – 18 partidos jugados con Bolivia

Hugo Martínez – 21 años – 2 partidos jugados con Paraguay

Marcos López – 21 años – 16 partidos jugados con Perú

Wuilker Faríñez – 23 años – 33 partidos jugados con Venezuela

Carlos Cuesta, destacado por Conmebol dentro de los jugadores con mayor proyección de las Eliminatorias / CONMEBOL

Cabe destacar que el nivel deportivo de Carlos Cuesta no es de ahora, tanto así que en algún momento llegó a estar bajo la lupa de uno de los mejores equipos de todos los tiempos: el FC Barcelona de España.

Óscar Pérez, uno de los primeros entrenadores de Cuesta, narró que a él lo contactaron del equipo catalán para preguntar por el defensor, pero consciente del contrato que este tenía con Atlético Nacional, no medió en los diálogos.

En entrevista con Gol Caracol, Pérez comentó:

“Una vez, estando en la Selección Antioquia, me llamó un representante español y me dice: quiero hablar con Carlos Cuesta. Le respondo que no se puede porque él pertenece a Atlético Nacional, con quien debe hablar. El hecho es que envían una persona a Medellín, viene me busca, me pregunta y mi repuesta fue la misma (...). Venía del Barcelona, club que le había dado el aval para buscar a Carlos. Todo tomó fuerza y la noticia le llegó a él. En ese momento, me busca y me pregunta. Mi respuesta fue: Carlos, usted es jugador de Atlético Nacional, no soy su representante y no puedo entrar en esos diálogos”.

Para Pérez, que Cuesta sea uno de los jugadores claves del Genk (Bélgica), donde comparte con Daniel Muñoz y Jhon Lucumí, así como del combinado tricolor, es fruto del trabajo que desde pequeño imprimió para llegar a ser un gran futbolista. Y razón debe de tener: el 9 de septiembre debutó en la selección absoluta, en la victoria 3-1 sobre Chile, y hoy es dueño de la posición que le pertenecía a Dávinson Sánchez.

“El mejor consejo que le di es que al fútbol hay que darle para que te devuelva. Si no le das, el fútbol te cobra. Carlos le está dando y está viendo los frutos y muy grandes. Con él es fácil porque es un muchacho receptivo, que se entrena bien, respetuoso. Es el tipo de jugador que todos quisiéramos tener”, concluyó.

