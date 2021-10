José Pekerman sobre James y Falcao: “Pueden tener altas y bajas, pero de su calidad no hay discusión”

Uno de los técnicos más importantes en la selección Colombia fue José Pekerman. El argentino hizo parte del combinado ‘tricolor’ entre 2012 y 2018, logrando la clasificación a los mundiales de Brasil 2014, la mejor participación de los ‘cafeteros’ en un Mundial, y de Rusia 2018, donde llegó hasta octavos de final.

El entrenador que se encargo de llevar a Lionel Messi a las divisiones inferiores de Argentina, habló con el diario Marca de España y aseguro que desea pronto volver a la dirección técnica y llegar a un sitio donde pueda dejar su huella. Sin embargo, es consciente que este deseo se puede cumplir después de Catar 2022:

“El fútbol sigue siendo mi actividad principal. Sigo con atención todas las Ligas, observando partidos, recogiendo datos, interesándome por la actualidad de los equipos y jugadores y haciendo reuniones con mi grupo de trabajo permanentemente. Estoy muy actualizado. Pero preferí tomarme un tiempo de descanso, alargado por la pandemia. Por este motivo, estuve alejado del cargo... pero totalmente activo en cuanto a actualizarme de lo que pasa en el fútbol. Es mi pasión”.

En la entrevista, José Pekerman respaldo a dos de los referentes de la selección Colombia como los son James Rodríguez y Radamel Falcao, respaldándolos que a diario reciben de diversos sectores, “estamos hablando de dos figuras mundiales. No se llega tan alto porque sí. Ambos, como todos, pueden tener altas y bajas, pero de su calidad no hay discusión. Son jugadores fantásticos”.

Precisamente, fueron los dos jugadores quienes le dejaron el mayor sinsabor en su paso por la selección Colombia, pues no pudo juntar ambos talentos en las copas del mundo en las que dirigió al equipo ‘cafetero’:

“¡Increíble! Fue uno de los mayores sinsabores que me quedaron de esa etapa. Eran las dos figuras en esos momentos. En 2014, Radamel intentó llegar, pero no le dieron los tiempos. En 2018 lo de James fue de sorpresa. Había llegado bien al Mundial. En el torneo, sufrió sus dolencias y no logramos tenerlo a tope. Estoy convencido de que con él en el campo ese empate con Inglaterra en octavos que nos deja afuera por penaltis hubiera sido distinto. Creo que hubiéramos pasado nosotros y en los 90 minutos. No es fácil afrontar un Mundial sin tus figuras, pero soy feliz por ambas Copas”.