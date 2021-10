Ante el incumplimiento en el pago de salarios, Acolfutpro interpuso acción de tutela contra Deportivo Pasto

Los futbolistas del club Deportivo Pasto están rehusándose a jugar contra Deportes Quindío en la jornada de clásicos de la fecha 14 de la Liga BetPlay, si la directiva del equipo nariñense se niega a pagar los tres meses de salario que les adeudan, así como la seguridad social de un año.

Esta crisis financiera y administrativa escaló a vías jurídicas luego de que en la jornada de este viernes 15 de octubre, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) anunciara que interpusieron una acción de tutela contra el club por el impago de sus obligaciones como empleador.

Así lo anunció la organización que representa a los futbolistas profesionales de Colombia desde su cuenta de Twitter:

Argumentando la violación de los derechos fundamentales a la Vida Digna, Mínimo Vital, Derecho a la Seguridad Social, Salud y Debido Proceso Administrativo, el representante de la asociación, Carlos González Puche, presentó la tutela ante un juez constitucional de Bogotá.

Están involucrados en este pleito de impagos deportivos el Deportivo, Pasto, la Dimayor, el Ministerio del Deporte y el Ministerio del Trabajo al no cumplir con los salarios estipulados en los contratos vigentes para la Liga BetPlay II 2021, así como no registrar los aportes parafiscales ante las entidades promotoras de salud y fondos pensionales.

Los jugadores que protestaron incluso fueron privados de asistir a las prácticas dirigidas por el técnico Flabio Torres. Ahora, se revelaron contra el presidente del club nariñense, Óscar Casabón, quien además tiene que afrontar un embargo por 7.000 millones de pesos por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian).

Ante este panorama, el presidente de Acolfutbro, Carlos González Puche, habló con el programa Blog Deportivo de la emisora Blu Radio y se refirió al origen de la problemática que tiene comprometidas la finanzas de Pasto y compitiendo al equipo en condiciones injustas en la primera división del balompié colombiano.

Estas fueron las irregularidades administrativas que el directivo de Acolfutpro dio a conocer para entender el problema que tiene protestando a los futbolistas y demás empleados del equipo de fútbol:

No son gratas las noticias desde Pasto, es una situación que se ha presentado todo el año. El equipo está embargado por la Dian por 7.000 millones de pesos y por eso tiene bloqueadas todas las cuentas; las trasferencias de los derechos de transmisión de Dimayor y pues esta situación calamitosa ha impedido que pueda operar normalmente, afectando gravemente a los futbolistas porque ya tiene un antecedente gravísimo con Diego Cortés, que era un lateral izquierdo que en su día de descanso tuvo un accidente, quedó parapléjico y no tenía seguridad social, jugando para el Deportivo Pasto que no la pagaba en 2006