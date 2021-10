¿Viajó Gustavo Petro a Miami a verse con Margarita Rosa de Francisco?

Senador Gustavo Petro y Margarita Rosa de Francisco, actriz colombiana. Fotos: Colprensa.

Este viernes 15 de octubre, se conoció por redes sociales una fotografía del senador Gustavo Petro tomando un vuelo a la ciudad de Miami, Estados Unidos. Ante esta información, la periodista de La FM Darcy Quinn aseguró que el viaje tenía como intención una reunión del político con la actriz Margarita Rosa de Francisco, para convencerla de que sea la cabeza de la lista del Senado del Pacto Histórico.

“En efecto averigüé y Petro viajó a Estados Unidos, porque es de los que cree que la cara del ‘santo hace el milagro’ y se fue a tratar de convencer a Margarita Rosa de Francisco para que sea cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico”, dijo la periodista.

Sin embargo, el jefe de prensa del senador, Andrés Hernández, le dijo a Infobae Colombia que el viaje de Petro fue por asuntos familiares y lo hizo acompañado de su esposa Verónica Alcocer y estaría de regreso este mismo viernes. Señaló además, que así quedó manifestado en la resolución de permiso que le entregó el Senado.

Sobre si en su paso por Miami, Petro se reunirá o no con la actriz, no dio mayor detalle. Lo que sí es verdad es que Margarita Rosa hace menos de una semana dejó claro que no participará en las elecciones de 2022 como candidata.

El fin de semana pasado, el senador Gustavo Bolívar publicó una fotografía en su cuenta de Twitter de una comida a la que asistieron varios integrantes del Pacto Histórico, entre ellos la ambientalista Isabel Zuleta, el activista Beto Coral y la comunicadora Claudia Zea, pero en la que también estuvo la actriz y presentadora.

Bolívar no solo dejó ver una reunión que claramente se centró en esa alianza política para las elecciones legislativas y presidenciales de 2022, sino que prometió que de ahí saldrá una “noticia bomba”.

Varios supusieron que esa “noticia bomba” era el anuncio de que Margarita Rosa se lanzaría al Senado como tantas veces se lo ha insistido el mismo Petro. Pero no fue así, ya que días después de esa cena, el 11 de octubre, la actriz aseguró que no quiere hacer parte de una contienda electoral, ya que “con el reinado me bastó”.

“En todos los tonos: no quiero ser senadora ni candidata a nada (con el reinado me bastó) ni quiero nunca tener un cargo público en ningún gobierno. Mi compromiso político está en mi independencia como ciudadana y eso es bastante”, escribió Margarita Rosa de Francisco.

Por su parte, el senador Bolívar dijo sobre esa reunión: “Esta es la primera vez que Margarita Rosa de Francisco asiste e interviene en una reunión del Pacto Histórico. Dijo que su conciencia no le permitía seguir en zona de confort mientras el país se caía a pedazos”.

Margarita Rosa de Francisco es el personaje femenino público que más ha llamado el precandidato presidencial Gustavo Petro para que sea quien lidere la lista al Senado del Pacto Histórico. Pero sigue siendo un ofrecimiento que ella rechaza de manera constante.

“No se puede cambiar el gobierno sin cambiar el Congreso. Que la sociedad fuera de verdad representada por la decencia: jóvenes, mujeres, indígenas, afros, intelectuales, por la diversidad de la nación misma Ojalá prospere la iniciativa de Margarita Rosa de Francisco”, fue uno de los trinos que escribió Petro hace unos meses.

Desde enero de este año, la actriz ha desistido de llegar a la política a pesar de que ha estado muy inmersa en el petrismo. “Yo creo que proponer esto es fruto de la desesperación que tenemos todos por ver en el Congreso a personas que nos den confianza. Estoy muy lejos de tener la preparación para un cargo de tan alta responsabilidad. Pero hay otros que sí y los vamos a encontrar”, le dijo ella, a quienes la quieren ver como candidata.

