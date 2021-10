La ‘Gorda Fabiola’ denunció ser víctima de llamadas extorsivas

Foto tomada de Instagram @GorditaFabiola

Fabiola Posada, mejor conocida en el mundo del entretenimiento como ‘La Gorda’ Fabiola, es una de las humoristas más queridas por los televidentes pues su imagen es recordada por su participación en el programa de humor ‘Sábados Felices’ que lleva más de 49 años entreteniendo a las familias colombianas.

Además, por los entretenidos papeles que ha interpretado en las películas que ha protagonizado como ‘Se nos armó la gorda’ en 2015 y ‘Si saben cómo me pongo, ¿pa’ qué me invitan?’ estrenada en 2018.

En entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ de Canal 1, la talentosa mujer contó que fue víctima de extorsión y, además, que ya tiene el esquema completo de vacunación con la tercera dosis de la vacuna para prevenir el contagio de covid-19.

“No lo he superado, me dijeron que eran del ELN, que afuera de mi casa había una camioneta con 4 tipos armados para matarme a mí, a mi hijo David o a mi esposo, me pusieron a temblar y tuve que llamar al Gaula, me dieron protección y de todo, ubicando de dónde había salido la llamada de la cárcel de Picaleña en Ibagué y trasladaron al señor para otra cárcel porque estaba delinquiendo desde allá y cuidándome, es que si no es una cosa es otra con tanta inseguridad”, puntualizó la humorista para el programa de entretenimiento antes mencionado.

Además, la comediante señaló que a raíz de esta situación vivió momentos muy difíciles y que todavía los nervios se apoderan de ella cada vez que sale a la calle, porque ha tenido situaciones en las que siente persecución por todos los lugares que transita y mientras su esposo, Nelson Polanía intervino en la entrevista:

“Le quitan a uno la tranquilidad, yo inclusive alcancé a decirle a mi hijo que se fuera del país porque que le amenacen a uno a la familia de muerte”, y allí volvió a intervenir Fabiola Posada: “El audio del tipo, que él era el comandante de Cundinamarca del ELN, que si yo no sacaba la plata me iba a mandar a quebrar afuera, que habían 4 o 5 tipos afuera armados en una camioneta”.

Cabe destacar que la mujer mencionó que la suma que le exigían que pagara, era cercana a los 15 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida o la de toda su familia.

Entretanto, con su característico humor, el esposo de ‘La Gorda’ Fabiola bromeo con las llamadas extorsivas que recibe todos los días: “Eso de las llamadas pidiendo plata, yo estoy más acostumbrado porque ella me llama a cada rato a pedirme plata, cada rato llama a pedir plata [risas]” y Fabiola agregó: “Es que a mí me robaron la tarjeta de crédito y él no puso el denuncio porque el ladrón gasta menos que yo [risas]”.

Con respecto a la tercera dosis de la vacuna, mencionó que su médico aseguró que con las dos dosis que tenía de Sinovac podrían ponerle una de Pfizer que es compatible con el primer biológico. Mencionó además que esto fue antes que la tercera dosis fuera aprobada en los Estados Unidos.

“Con la tranquilidad de tener ya tres vacunas, ya tengo dos que me puse acá en Colombia y una que tuve la fortuna de ponerme durante las grabaciones en Estados Unidos. Hoy en día me siento más tranquila de poder volver a la nueva normalidad”, concluyó la mujer para el programa de entretenimiento de Canal 1.

