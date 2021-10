Colombia y Reino Unido crean comité científico bilateral de covid-19

Fotografía de archivo de la vista general de uno de los sectores del aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá (Colombia).EFE/ Mauricio Dueñas Castañea/Archivo

El embajador colombiano ante el Reino Unido, Antonio José Ardila, confirmó este 13 de octubre a través de una carta dada a conocer por el diario El Tiempo, que continúa trabajando en sacar a Colombia de la lista roja creada por esa nación, a modo de semáforo, para condicionar la entrada de ciudadanos de otros países, dependiendo de la situación de estos en términos de contagios por covid-19.

En ese sentido, quienes van de Colombia hacia la isla europea se ven en la obligación de cumplir con una cuarentena de 10 días en uno de los hoteles designados por el Gobierno local. Dicha estadía corre por cuenta de los viajeros, convirtiéndose en un factor que está generando molestias entre quienes intentan llegar a la nación dirigida por el primer ministro Boris Johnson.

Lo anterior, sobre todo, desde el pasado 7 de octubre, cuando las autoridades sanitarias del Reino Unido resolvieron que Colombia, así como otros seis países latinoamericanos y caribeños deberán permanecer en la lista roja hasta nuevo aviso, provocando la reacción del diplomático nacional.

“Pese a los positivos resultados del Gobierno de Colombia en reducción de casos de contagio y de vacunación masiva en nuestro territorio, el Gobierno británico tiene criterios adicionales para determinar la permanencia de un país en su lista roja. En nuestro caso, ha tomado atenta nota de la clasificación, por la Organización Mundial de la Salud como “variante de interés”, de la variante mu –detectada por primera vez en Colombia–”, señaló Ardila.

A fin de cuentas, y después de un tercer pico que batió todos los récords a mediados de este año, el país ha venido estabilizándose al punto de lograr cifras que no se veían por lo menos desde junio del año pasado: nada más hoy se reportaron 1.256 casos y 34 fallecimientos, números a la baja que han sido la norma durante el último mes. En contraste, sólo 13.663 contagios, de 4.975.656 registrados históricamente, permanecen activos.

Dicho esto, el embajador insistió que “conscientes de los impactos negativos que esta medida ha traído a nuestros connacionales, desde el inicio del sistema de semáforo, la Misión Diplomática de Colombia ante el Reino Unido no ha ahorrado esfuerzos en pro de la exclusión de la citada lista”. No obstante, los esfuerzos no han sido suficiente para las autoridades británicas, que aseguran que el país continúa representando un alto riesgo de contagio.

Como solución dijo, ambas naciones llegaron a un acuerdo para establecer un comité científico bilateral que se enfocará en el intercambio de información con el objetivo de demostrar que los viajeros colombianos no posarán una amenaza para la salud pública británica.

Se espera que dentro de ese cruce de datos se de a conocer el avance en el Plan Nacional de Vacunación, que a día de hoy ya supera el 50 % de aplicación de las primeras dosis para garantizar la inmunidad de rebaño con un total de 24.461.696 inyecciones puestas. Igualmente, se han colocado 15.298.490 segundas dosis y 3.517.002 monodosis. Con todo, hay ya 18.815.492 esquemas completos contra el covid-19.

Finalmente, el diplomático reconoció que la cepa Mu, inicialmente detectada en Colombia, sin que eso signifique que nació en el país, ha sido un factor de consideración por parte de los británicos. A in de cuentas, la misma catalogada como variante “de interés” por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Se desconocen todavía aspectos clave de la reacción de esta variante ante las vacunas y su nivel de severidad”. (...) “En trabajo conjunto -que refleja el excelente espíritu de nuestra relaciones bilaterales-, los dos gobiernos trabajan para establecer un comité científico bilateral que permita el intercambio de información. Esperamos que este mecanismo produzca resultados positivos lo antes posible”, informó, asegurando que desde su oficina trabajarán para derrumbar esa barrera y normalizar la llegada de colombianos hacia el Reino Unido.

