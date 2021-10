Nueva pelea entre concejales de Medellín y Daniel Quintero, esta vez por venta de acciones de EPM en UNE

Imagen de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

Una nueva pelea se dio este martes entre el Aalcalde de Medellín y los concejales de esa ciudad por la venta de las acciones que tiene EPM en UNE. Según el mandatario local, si el Concejo no aprueba el acuerdo que busca la autorización para que EPM enajene sus acciones en UNE y Telco, habrían millonarias pérdidas.

En una columna de opinión que publicó en La República, Quintero aseguró que concejales del Centro Democrático quieren “regalar dos billones de recursos públicos” que son necesarios para terminar Hidroituango.

El mandatario explicó que si la empresa hace uso de la cláusula que vence en octubre, “Millicom estaría obligada a comprar las acciones al valor que EPM determine”. De lo contrario, “Millicom tendría que vender sus propias acciones en un proceso de subasta internacional”.

Añadió que desde que era candidato prometió que de ser elegido no iban a seguir siendo los “socios bobos” de Millicom y que haría uso de la Cláusula de Protección del Patrimonio Público establecida gracias a la presión del Concejo. “Nos compran o los compramos”, dijo en campaña.

“Los concejales que, por razones políticas, por hacer oposición, le hagan perder dos billones de pesos a la ciudad y a EPM tendrán que responder ante los órganos de control, porque un funcionario público no puede hacer que la Alcaldía y EPM pierdan plata”, señaló Quintero.

Explicó además, que la cláusula de Protección del Patrimonio Público dice que si EPM lo decide y durante una ventana de tiempo que en términos prácticos vence en este mes de octubre, Millicom estaría obligada a comprar acciones al valor que EPM determine, o en caso contrario Millicom tendría que vender sus propias acciones en un proceso de subasta internacional.

Para ser más preciso, en la primera ronda, tanto Millicom como EPM contratarían una banca de inversión que valore la empresa. Si no hay acuerdo, se contrataría una tercera banca de inversión buscando un acuerdo y si definitivamente no hay acuerdo, todas las acciones, tanto las de Millicom como las de UNE saldrían a la venta, expuso el alcalde.

Por su parte, el concejal Simón Molina, denunció presiones ilegales por parte del alcalde y funcionarios de EPM para que voten venta de acciones de UNE. “Alcalde se equivoca al pretender manipular la opinión pública y vender a “precio de huevo” insigne empresa”, señaló.

Concejales de Medellín @simonmolinag denuncian presiones ilegales de @QuinteroCalle Alcalde medellín y funcionarios de #EPM para que voten venta de acciones de UNE EPM. Alcalde se equivoca al pretender manipular la opinión pública y vender a "precio de huevo" insigne empresa. pic.twitter.com/hlg7kRWIYG — Bogotá Social (@bogota_social) October 13, 2021

Quintero advirtió que se está “contra el tiempo” para aprobar el proyecto de acuerdo y cerrar la transacción. Recordó que Hidroituango suma inversiones por 12 billones de pesos por daños, según él, “culpa de contratistas y políticos que bajaron la calidad de los materiales, cambiaron los diseños y tomaron decisiones irresponsables”.

Según el alcalde, a Millicom no le gusta esa cláusula. No le interesa pagar por lo que ya controla; y mucho menos vender la empresa que significa más de 50% de sus ingresos a nivel internacional. Dice que la cláusula en cambio favorece a EPM ya que le da un poder que le permite recuperar el patrimonio público de una empresa que no entrega dividendos e incluso abre una puerta para recuperar el control de la empresa. Si la cláusula se venciera Millicom ya no quedaría obligado a nada y si quisiéramos vender nuestras acciones, perderíamos al menos $2 billones dado que en el mercado hay poco interés de comprar acciones que no dan dividendos.

“Como defensor del patrimonio público he hecho lo correcto: presentar el proyecto para salvar $2 billones y financiar a Hidroituango. A diferencia del año 2013, esta vez no habrá secretarios llamando a concejales al baño para que cambien su voto en el último minuto, pero estoy seguro que tampoco será necesario que un concejal se arrodille para decir: “Señores concejales activen la cláusula y salven a Hidroituango”, insistió Daniel Quintero.

