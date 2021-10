Angélica Lozano insiste en que no envió encuesta incompleta de los verdes a medios de comunicación

Angélica Lozano (COLPRENSA- Sergio Acero)

Ayer en la noche, la Alianza Verde publicó las tres encuestas que le hicieron a los militantes de ese partido en todo el país para así trazar la hoja de ruta hacia las elecciones legislativas y presidenciales de 2022. Si bien hubo diferentes resultados que contrastan con lo que realmente quiere la base verde, el movimiento y sus dirigentes anunciaron en redes sociales que la Coalición de la Esperanza es en donde tienen que estar.

De hecho, en un comunicado la colectividad manifestó: “Ratificamos nuestro compromiso y participación activa en la construcción y consolidación de la Coalición de la Esperanza”.

Así fue como varios medios de comunicación mostraron el resultado de las encuestas. Sin embargo, al momento de ver el contenido de estas, hay una clara división en los verdes entre quienes quieren estar con la Coalición y quienes quieren llegar a una alianza con más sectores incluido el de Gustavo Petro.

El Espectador, que un primer lugar publicó la información señalando que los verdes querían estar en la Coalición de la Esperanza en vez del Pacto Histórico, corrigió el titular y puso: “Verdes quieren unidad, pero si toca escoger, se irían con la C. de la Esperanza”. Así mismo, al final del artículo agregaron una aclaración en la que dicen que ellos recibieron un PDF con lo que se suponía era la totalidad de las encuestas de Ecoanalítica pero no fue así, faltaban los demás datos.

“Horas después la colectividad alojó en su página web las tres encuestas en mención y encontramos que nos entregaron una encuesta incompleta, que seguro circuló y llegó a manos de otros medios”, explicó el diario.

De inmediato, los representantes Inti Asprilla y Katherine Miranda responsabilizaron a la senadora Angélica Lozano de ser quien envió esa información incompleta a El Espectador.

“Senadora no está bien seguir con jugaditas y trampas. Mandar una encuesta amañada y falsa a los medios de comunicación es poco ético. Como congresista del Partido Verde agradezco al Espectador la corrección y la evidencia de la trampa”, sostuvo Miranda.

Igualmente Inti Asprilla cuestionó a Lozano: “Quiero decirle públicamente a la senadora Angélica Lozano que uno no puede decir que representa la esperanza, y al mismo tiempo hacer jugaditas para inducir al error a los medios de comunicación. Esta nota aclaratoria de El Espectador debería darles vergüenza”.

La senadora Angélica Lozano al ver que la acusaban de haber entregado información incompleta o “amañada” de la encuesta, le pidió a periodistas de El Espectador y a su director, desmentir que ella se haya comunicado con ellos para compartir tal información.

“Apreciados periodistas, señor director, les pido el favor de desmentir a Inti Asprilla por su acusación carece de fundamento. No es mi actuar tergiversar ni mentir. Ayer no tuve NINGUNA conversación ni chat su periódico. Inti, rectifica”, trinó la senadora.

En respuesta, el director del diario, Fidel Cano, simplemente dijo que ellos nunca la mencionaron en su artículo. “El Espectador nunca ha dicho que haya chateado o conversado con usted respecto de ese artículo. Aquí respondemos por lo que publicamos, no damos información que pueda dar señales sobre nuestras fuentes, y no tenemos por qué intervenir en medio de peleas políticas”.

Además, Lozano publicó un video en el que se ve como llama a Hugo García, editor político de ese medio, para reiterar que ella nunca habló con periodistas de ese medio.

Las noticias falsas y difamación generan indignación y likes. ¿Esa es la nueva política?@intiasprilla y @MirandaBogota me atribuyeron, sin fundamento, que yo di info incompleta a @elespectador.



Editor Político y Director confirman que no tuvimos contacto, no fui su fuente. pic.twitter.com/kURhIDu7Rs — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) October 12, 2021

Por ese video, Inti Asprilla le dijo a Lozano: “Le voy a dar RT a Angelica Lozano para que la escuchen, en resumen: - YO NO FUI, en twitter escribí de primeras algo parecido, pero YO NO FUI. YO NO FUI, compartí de primeras la nota de El Espectador a sabiendas que inducía el error, pero YO NO FUI - Fue otro, YO NO FUI”.

Ante esta nueva pelea que se formó en los verdes, el ambiente quedó aún más enrarecido sobre lo que vaya a pasar dentro de esa colectividad luego de publicadas las encuestas, que de hecho, muestran como candidato presidencial favorito a Gustavo Petro.

