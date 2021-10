Gustavo Bolívar asegura que plasmó en ‘El capo’ cómo sería él si fuera narcotraficante

RCN Televisión le apostó a la primera temporada de ‘El Capo’ para conformar su parrilla actual de las noches y, por esa razón, bastante se ha vuelto a comentar sobre esta serie que, en su transmisión original, obtuvo altos niveles de audiencia.

Por ejemplo, muchos de quienes han vuelto a ver en acción a Pedro Pablo León Jaramillo (protagonista) encuentran en él algunas similitudes con Pablo Escobar Gaviria, el extinto narcotraficante antioqueño, teniendo en cuenta que se trata de un criminal bastante sagaz e inteligente.

Sin embargo, lo cierto es que este personaje no tiene ninguna característica basada en el mafioso paisa, sino que por el contrario, es en parte una representación de cómo sería Gustavo Bolívar, senador de la República y autor de la historia, si este se dedicara al negocio de las drogas y el hampa.

Así lo confirmó el mismo Bolívar en unas declaraciones recogidas por RCN Televisión, a través de las cuales explicó que, además de sus percepciones personales, hubo un arduo trabajo de investigación detrás de la construcción de Pedro Pablo León Jaramillo, pues visitó y habló con narcotraficantes reales en cárceles de Colombia.

Además, por medio de una publicación hecha en Twitter hace casi 3 años (febrero de 2019), reiteró que nunca ha escrito sobre Pablo Escobar y siempre se negará a hacerlo.

“Les informo que no soy autor de serie como ‘El patrón del mal’, ‘Popeye’ o ‘Narcos’, sobre Pablo Escobar. Siempre me he negado a escribir sobre él. Cuando Escobar compraba políticos, equipos de fútbol, ponía bombas, llenaba el mundo de coca y asistía al Congreso, yo era un estudiante”, aseveró en aquella ocasión.