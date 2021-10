Fernando Niembro y su crítica a James Rodríguez: “es un jugador casi retirado”

James Rodríguez rompió el silencio: “desde que llegué las cosas me están saliendo mejor, será una experiencia genial” / AL-RAYYAN

Tras los partidos de la selección Colombia ante Uruguay y Brasil en la fecha eliminatoria del mes de octubre, Fernando Niembro realizó una fuerte crítica a los jugadores de la ‘tricolor’, incluyendo a James Rodríguez pese a no ser convocado y quien se llevó la peor parte del comentario del periodista en el programa Planeta Fútbol de Win Sport.

Niembro se refería a la generación de juego en los encuentros de Colombia ya nombrados, cuando aseguró que su crítica no iba dirigida a James Rodríguez, pues lo considera una opción muy lejana para jugar en la selección:

“Hay una defensa que responde, un arquero que está fantástico. Me pregunto. No hablo de James, porque para mí James es un jugador casi retirado. ¿En Colombia, en el campeonato colombiano o dentro de este grupo que no ha sido llamado, hay alguien que pueda llevar el equipo emocionalmente?”.

Con el inicio del mes de octubre se cumplieron cuatro meses del último partido que jugó el colombiano por una competencia. Esto se dio el 16 de mayo, en el 0-1 contra Sheffield por la Premier League.

En esa oportunidad fue titular y jugó 78 minutos con Carlo Ancelotti como técnico. Desde entonces, por lesiones, decisiones técnicas y aislamientos, James Rodríguez se perdió 22 partidos de la temporada pasada por lesiones, sufrió seis en una temporada, lo que le impidió tener más minutos.

En la selección Colombia su último partido fue en la dolorosa derrota 6-1 ante Ecuador en las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Catar 2022. Aquella vez, el volante marcó el único gol del equipo cafetero y jugó el partido completo. Esto fue el 17 de noviembre del 2020.

Desde hace unos días se tiene pensado que hay una posible fecha para que el colombiano se estrene en su nuevo equipo, pues se habla de que el próximo 17 de octubre, cuando el club catarí se enfrente Al-Duhail SC, justo después que pase la jornada de FIFA, se espera que la evolución de la salud del 10 colombiano se presente cuanto antes.

