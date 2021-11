“Es muy complicado competir siendo mujer”, hablamos con Marithea, ganadora de la Batalla de los Gallos

Imagen de Marithea en la Final Nacional Red Bull Batalla de los Gallos en Bogotá, Colombia on October 30, 2020 // Kevin Molano / Red Bull Content Pool // SI202011080028 // Usage for editorial use only //

Marithea, tiene solo 23 años, desde que entró al radar de las competencias nacionales de freestyle en Colombia ha marcado historia por ser la mujer que se ha subido, de manera constante, a la competencia nacional de Batalla de los Gallos a enfrentarse a todos los hombres de la escena. En 2019, cuando fue su debut, logró el tercer puesto dentro de la batalla, en 2020 logró quedar en semifinales y conseguir un cupo directo para la batalla de 2021.

Esta vez venció en la final a Airon, uno de los raperos más consagrados de la escena y no solo logró el título de la campeona nacional de Batalla de los Gallos 2021, sino que ahora se convirtió en la primera mujer en Colombia en ganar un título como este y, en los últimos 14 años, en ser la primera en participar en la final internacional de Red Bull Batalla y la segunda en la historia.

Para llegar a la definición, la MC venció a Lokillo en primera ronda, derrotó a Alzate en cuartos y superó a Neg en la semifinal. los tres freestyler favoritos del público y los que se esperaba se llevaran el título final.

“Esto se llama rapear y quien mejor que tú lo sabes y no vayas a llorar, porque soy una campeona, en los genes esta, tengo el ganar al nivel celular”, fue una de las rimas memorables que dejó la campeona tras esta batalla.

Hablamos desde Infobae con ella sobre su título, su propuesta, la historia detrás del proceso que inició hace más de cinco años en Cali y el mismo que la va a llevar hasta Chile en diciembre.

¿Cómo fue vencer a Lokillo?:

Marithea: Fue traumático ganar esa batalla porque me ha escrito gente hasta el correo a insultarme la gente dice que somos unos gamines, desocupados, la gente de lomillo ha denigrado a la escena...

¿Hay mucha presión en el hecho de ser mujer en esta escena?

Marithea: Al inicio fue horrible, era muy complejo, la presión de los medios estaba muy encima, querían que diera una versión o que dijera cosas que muchas veces no era lo que quería decir, sino más bien lo que necesitaban que dijera; eso me estresaba mucho, mientras los otros participantes estaban preparándose para la final yo tenía una cámara encima y tenía más periodistas al lado, entonces eso no me dejaba tener una experiencia normal de participante.

Esta vez fue más tranquilo, sin embargo, solo por ser mujer, todo se vuelve más personal, los insultos son más fuertes, nadie cree en uno...

¿Cómo sobrevivir a las críticas?

Marithea: en realidad dejé de leer comentarios porque todos dicen lo mismo, entendí que en Colombia nadie cree en nadie hasta que lo ven triunfar, así fue con Valles T, no le creyeron, pero cuando vieron que ganó ahí sí querían ser sus amigos.

¿Qué se viene ahora en su carrera y cuál será la preparación para las finales en Chile?

Ahora Marithea tendrá que viajar a la final internacional de la competencia en Chile a representar a Colombia para traer el título de la mejor freestyler de Latinoamérica.

La Batalla de los Gallos:

Red Bull Batalla es una competencia de rap improvisado que desde el año 2005 provee una plataforma para el desarrollo de los mejores improvisadores del hip hop de habla hispana. En los últimos años, se ha convertido en el evento internacional de batallas de improvisación más relevante que une a los países de Latinoamérica, Estados Unidos y España.

Las raíces de esta escena encuentran una profunda conexión tanto en el hip hop como en el estilo de improvisación de los trovadores tradicionales, evolucionando en Hispanoamérica a un estilo propio independiente del hip hop tradicional norteamericano.