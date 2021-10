Precaución en Colombia: 12 jugadores están en riesgo de perderse el partido ante Ecuador REUTERS/Andres Cuenca

La Selección Colombia se pondrá al día en el calendario de las Eliminatorias Sudamericanas cuando enfrente como local a Brasil este domingo en partido correspondiente a la fecha 5, jornada que estaba programada para marzo, pero debió ser aplazada por pandemia.

La Tricolor viene de empatar ante Uruguay y necesita de un buen resultado ante la ‘Canarinha’ para mantenerse en la pelea por los cupos directos al Mundial de Qatar 2022: los colombianos son quintos con 14 puntos, mientras que los brasileños lideran la tabla con un puntaje perfecto de 27 unidades.

Desde Colombia saben la obligación que existe de conseguir un buen resultado frente a Brasil y para esto el equipo de gala será el que tendrá que afrontar el complicado compromiso. Reinaldo Rueda tendrá que colocar a los mejores jugadores que tenga a disposición, aunque no podrá contar con Juan Guillermo Cuadrado, uno de los líderes de la plantilla.

Y es que cabe recordar que entre los futbolistas que saltarán al terreno de juego del Metropolitano no estará el ‘panita’ por la amonestación recibida en el juego ante Uruguay, ya que completó dos tarjetas amarillas y tendrá que pagar una fecha de sanción.

Cuadrado regresará para el duelo del jueves 14 de octubre contra Ecuador, considerado por muchos como el más importante para Colombia en esta triple fecha de Eliminatorias.

Cabe señalar que en las Eliminatorias se da una fecha de suspensión por solo dos tarjetas amarillas sin necesidad de ser consecutivas, algo que ha perjudicado los planes de varias selecciones que no tienen variaciones dentro de las convocatorias.

Precisamente ese problema es la mayor preocupación de la Tricolor este domingo, pues actualmente hay 12 jugadores que están en peligro de perderse el juego ante Ecuador, en dado caso de recibir una tarjeta amarilla ante la verdeamarela: 10 que ya estaban percibidos desde la fecha anterior y dos que fueron amonestados contra Uruguay.

A David Ospina, Yerry Mina, William Tesillo, Daniel Muñoz, Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz, Roger Martínez y Duván Zapata, se sumaron Matheus Uribe y Johan Mojica.

Uribe fue amonestado en el minuto 50, mientras que Mojica, quien regresó a disputar un partido con el combinado nacional, recibió amarilla en el minuto 90.

Pese a todas estas posibles bajas ante Ecuador, Rueda no guardará nada y buscará ir por los tres puntos ante Brasil. Con la ausencia de Cuadrado, el entrenador vallecaucano podría armar una línea de cuatro en el medio campo con jugadores que puedan cumplir tareas defensivas. En este caso pararía a Wilmar Barrios junto a Matheus Uribe y por los costados a Rafael Santos Borré y Luis Díaz.

Recordemos que estos cuatro futbolistas estuvieron presentes frente a Brasil en la Copa América. Sin embargo, Rafa lo hizo en otra posición, aunque para este encuentro podría fácilmente ocupar el espacio que dejó Cuadrado y jugar como extremo por la banda derecha.

En la defensa, el elenco Tricolor no tendría muchos cambios respecto al equipo que estuvo frente a los Charrúas y nuevamente David Ospina, Stefan Medina, Yerry Mina, Carlos Cuesta y Johan Mojica estarían defendiendo la retaguardia. No obstante, no hay que dejar por fuera el nombre de William Tesillo, pues podría ser titular, teniendo en cuenta que sus características son más defensivas.

En el ataque es muy probable que Radamel Falcao García sea el hombre de confianza de Reinaldo Rueda. El Tigre es el atacante de mejor presente en el fútbol europeo y ante la lesión de Miguel Ángel Borja y la poca productividad de Duván Zapata en los arcos contrarios, la afición de Barranquilla se decanta por el máximo goleador de la Selección.

El actual futbolista del Rayo Vallecano estaría acompañado en el ataque cafetero por Juan Fernando Quintero, quien aprovechando sus características como volante creativo estaría más retrasado con el objetivo de asistir a los jugadores que se desplieguen ofensivamente ante los brasileños.

SEGUIR LEYENDO: