Cómo ver en vivo Colombia vs. Brasil: horario, historial y posibles formaciones

La Selección Colombia afrontará este domingo su segundo partido de la triple fecha del mes de octubre de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. El rival a vencer será nada más y nada menos que el líder invicto, Brasil, y el juego será disputado desde las 4 de la tarde en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla.

El combinado Tricolor llega a este encuentro tras el empate 0-0 frente a Uruguay en el estadio Gran Parque Central en condición de visitante, razón por la que necesita sumar ante la Canarinha para permanecer cerca a los puestos que otorgan el cupo directo al próximo campeonato mundial.

Actualmente el elenco ‘Cafetero’ se ubica quinto en la tabla de posiciones con 14 puntos. Por esta razón, Reinaldo Rueda, está obligado a conseguir un buen resultado frente a Brasil y para ello tendrá que conformar un equipo titular con los mejores jugadores que tenga a disposición.

De esta manera, entre los futbolistas que saltarán al terreno de juego del Metropolitano no podrá estar Juan Guillermo Cuadrado, quien frente a los uruguayos recibió una tarjeta amarilla y completó dos amonestaciones, teniendo que pagar una fecha de sanción.

Con la ausencia del lateral-volante de la Juventus, el entrenador vallecaucano podría armar una línea de cuatro en el medio campo con jugadores que puedan cumplir tareas defensivas. En este caso pararía a Wilmar Barrios junto a Matheus Uribe y por los costados a Rafael Santos Borré y Luis Díaz.

Recordemos que estos cuatro futbolistas estuvieron presentes frente a Brasil en la Copa América. Sin embargo, Rafa lo hizo en otra posición, aunque para este encuentro podría fácilmente ocupar el espacio que dejó Cuadrado y jugar como extremo por la banda derecha.

En la defensa, el elenco Tricolor no tendría muchos cambios respecto al equipo que estuvo frente a los Charrúas y nuevamente David Ospina, Stefan Medina, Yerry Mina, Carlos Cuesta y Johan Mojica estarían defendiendo la retaguardia. No obstante, no hay que dejar por fuera el nombre de William Tesillo, pues podría ser titular, teniendo en cuenta que sus características son más defensivas.

En el ataque es muy probable que Radamel Falcao García sea el hombre de confianza de Reinaldo Rueda. El Tigre es el atacante de mejor presente en el fútbol europeo y ante la lesión de Miguel Ángel Borja y la poca productividad de Duván Zapata en los arcos contrarios, la afición de Barranquilla se decanta por el máximo goleador de la Selección.

El actual futbolista del Rayo Vallecano estaría acompañado en el ataque cafetero por Juan Fernando Quintero, quien aprovechando sus características como volante creativo estaría más retrasado con el objetivo de asistir a los jugadores que se desplieguen ofensivamente ante los brasileños.

Rueda también le apostaría al mediocampista antioqueño para aprovechar su media y larga distancia, además de su habilidad en las acciones de balón parado. Por el momento, el entrenador vallecaucano habló en rueda de prensa y no dio señales del equipo que enfrentaría a Brasil, sin embargo, reveló que Juanfer está en sus planes y estará presente este domingo, aunque no confirmó si estará entre los titulares.

“Somos conscientes de la gran bondad de nuestro rival. Todos cuando entramos a una cancha lo hacemos para ganar, pero debemos tener equilibrio en lo emocional, en lo estratégico. Partiendo de los conceptos de orden y con ese carácter que se necesita para sacar estos partidos adelante, vamos por los tres puntos”, afirmó Rueda.

HISTORIAL:

Colombia y Brasil se han enfrentado en 33 ocasiones, dejando un saldo en contra para los cafeteros de 3 victorias, 10 empates y 20 derrotas.

Por Eliminatorias, ambas selecciones han jugado en 12 oportunidades, donde la tricolor nunca ha visto el triunfo, pues se registran seis empates y la misma cantidad de derrotas.

La última vez que Colombia derrotó a Brasil fue el 17 de junio de 2015 en la Copa América, cuando con un gol de Jeison Murillo, la tricolor se impuso en el campeonato suramericano que se realizó en Chile.

POSIBLES FORMACIONES:

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Carlos Cuesta, Johan Mojica; Juan Fernando Quintero, Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Luis Díaz; Rafael Borré y Radamel Falcao García. DT: Reinaldo Rueda.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Guilherme Arana; Fabinho, Éverton Ribeiro o Rafinha, Gerson y Lucas Paquetá; Gabigol y Neymar. DT: Tité.

FICHA TÉCNICA:

Día: Domingo 10 de octubre

Hora: 4:00 p.m.

Lugar: Estadio Metropolitano de Barranquilla

TV: Caracol TV

