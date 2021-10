Así transcurrió Colombia vs. Brasil en memes

El cronómetro del partido Colombia vs. Brasil, que se jugó este 10 de octubre, no había empezado a correr cuando los usuarios de redes sociales ya estaban publicando los primeros chistes y memes del encuentro. El primero de ellos fue patrocinado por el delantero tricolor Roger Martinez, quien se resbaló cuando apenas estaba saliendo de los camerinos a la cancha del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Esta situación se vio al aire, por lo que quedó registrada en video y los internautas no dudaron en subir esos 10 segundos a sus cuentas para reírse de Martinez. Incluso, el material fue replicado en la famosa cuenta Colombia Out Of Context (Colombia fuera de contexto), que recopila los momentos más extraños y/o chistosos que suceden en el país.

pic.twitter.com/HnJUpW9bEv — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) October 10, 2021

Una vez arrancó el partido, varios hinchas de la Selección Colombia aseguraron que ese resbalón era una “premonición” de cómo jugaría Martínez.

“El jabonoso Martinez. Desde que salió arrancó mal Roger” - @John_Rockdrgz

“Jajaaja. Así jugó el primer tiempo” - @OctavioTabogo

Por el contrario, todos los elogios al final del primer tiempo se los llevó Wilmar Barrios, quien fue calificado en redes como el “salvador”. De hecho, a partir del minuto 22, la posesión, que en un comienzo fue para Brasil, recayó en el combinado tricolor, aunque las imprecisiones en la mitad de la cancha le impidió profundizar. Todo el reconocimiento se lo llevó Barrios ya que durante la primera media hora de partido cortó el juego rival con jerarquía anticipó.

Durante el partido también llovieron críticas al árbitro del partido porque, según varios hinchas, favoreció a Brasil.

Colombia si Brasil no nos robara los partidos pic.twitter.com/MGFExJsch0 — Spoopky Bryañ🎃 (@bryanreyy_) October 10, 2021

Los árbitros cuando juega Brasil - Colombia…. pic.twitter.com/tIGkt3zZwS — Roberto Cardona 🌭 (@Roberto_Cardona) October 10, 2021

Otros usuarios, tratando de ser más justos, hicieron memes que daban cuenta de que el árbitro, al parecer, “dejó pasar” faltas de Colombia también.

El árbitro no está pitando faltas para a Brasil pero tampoco para Colombia pic.twitter.com/wqoXnclsWo — Luna ✩ jimtober¡! (@jmxgold) October 10, 2021

Es de mencionar que durante el segundo tiempo Brasil se acercó más al arco tricolor, pero el arquero colombiano David Ospina salvó a la selección de varios goles. Esto, por supuesto, fue celebrado con cientos de mensajes de apoyo para el jugador.

Partido para enmarcar de David Ospina ante Brasil 🧤❌⚽



🇨🇴 Colombia 0️⃣-0️⃣ Brasil 🇧🇷 pic.twitter.com/3Wc2Rbypo7 — Goal en español (@Goal_en_espanol) October 10, 2021

Al final ninguno de los dos equipos logró anotar un gol. El partido quedó empatado 0 - 0 y Colombia se llevó solo un punto.

Paquetá no la pudo empaquetá #YoMeVoySola — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) October 10, 2021

🇵🇪 Empatamos.

🇦🇷 Empatamos.

🇧🇷 Empatamos.

🇨🇱 Empatamos.

🇻🇪 Empatamos.

🇪🇨 Empatamos.

🇺🇾 Empatamos.

🇵🇾 Empatamos.

🇧🇴 Empatamos.

🇨🇴 Nuestros guerreros lograron un valioso empate con sabor a victoria que nos da un punto de oro. — Petunio (@El_Andropausico) October 10, 2021

Otros momentos graciosos del partido

Ya no puedo acercarme a tu bocaaa

Sin deséartela de una manera locaaaa pic.twitter.com/jGVPTteBgM — Juan M Reyes (@machecor) October 10, 2021

Kiss cam del Gol Caracol:pic.twitter.com/CuCECpZ2q7 — Spike Spiegel (@ElliotAldersonD) October 10, 2021

Pongamos a las Divinas a ver si no pasa tanto Brasil por la esquina izquierda de Colombia#ColombiaVsBrasil pic.twitter.com/goY0SNn2Uj — Víctor Pulgarín Restrepo (@VctorPulgarn1) October 10, 2021

COLOMBIA ES LA ÚNICA SELECCIÓN QUE LE QUITÓ PUNTOS A BRASIL EN ESTA ELIMINATORIA pic.twitter.com/SB9FpbgVSn — Mandiᴴ 🇨🇴 sott mía (@hsxsvgolden) October 10, 2021

<b>Esta fue la alineación de Colombia para enfrentar a Brasil</b>

Al juego de este domingo, los dirigidos por Reinaldo Rueda llegan de un empate valioso contra Uruguay en Montevideo, si bien tuvo una clara opción de llevarse los tres que para mala fortuna el delantero Duván Zapata no definió. Son quintos en la tabla de posiciones con 14 puntos.

Los elegidos por el técnico Reinaldo Rueda para afrontar al invicto Brasil en la Copa América fueron:

Guardameta: David Ospina.

Defensores: Johan Mojica, Yerry Mina, Carlos Cuesta y Stefan Medina.

Mediocampistas: Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Luis Díaz y Juan Fernando Quintero.

Delanteros: Radamel Falcao García y Roger Martínez

