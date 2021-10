Iván René Valenciano estalla contra Reinaldo Rueda: “Es un técnico temeroso”

El exjugador de la Selección Colombia, Iván René Valenciano Colprensa

Tras el empate 0-0 entre la selección Colombia y la selección de Uruguay en la fecha 11 de la eliminatoria sudamericana rumbo al mundial de Catar 2022, múltiples análisis han surgido entorno al funcionamiento del equipo ‘tricolor’ dirigido por Reinaldo Rueda. Uno de los exfutbolistas que se unió al examen al entrenador fue Iván René Valenciano.

En el programa ESPN F Show, el ahora comentarista aseguró que el entrenador vallecaucano era temeroso e insinuó que el esquema táctico usado en Colombia no corresponde al tipo de jugadores convocados:

“ Reinaldo Rueda es un técnico temeroso. Con Uruguay los partidos son peleados, pero si tengo el talento (…). La Selección Colombia no tiene generación de fútbol. La generación de fútbol no es tirar la pelota a que la pelea Falcao o Duván Zapata. No entiendo por qué Colombia juega largo. Si yo tengo el material para jugar diferente, lo puedo hacer ”.

Para Iván Valenciano, una de las soluciones a la ausencia de generación de juego en el combinado ‘cafetero’ es Juan Fernando Quintero, jugador del Shenzhen FC de China y que por estos días se entrena en Independiente Medellín ante el parón en el futbol del país asiático:

“ Colombia no tiene generación de fútbol. No me gustó que no hubieran puesto desde el principio a Juan Fernando Quintero, porque es un jugador para llevar la pelota; yo lo pondría contra Brasil y Ecuador ”.

Colombia volvió a sumar un punto en Montevideo luego de 20 años perdiendo en tierras charrúas. El último punto obtenido en el país oriental fue el 7 de octubre de 2001 en el empate 1-1 que contó con los goles de Federico Magallanes y Arnulfo Valentierra.

Con el empate registrado en el estadio Gran Parque Central de Montevideo, Colombia llegó a 14 puntos acumulados en toda la eliminatoria. En sus 10 fechas disputadas hasta el momento, el equipo cafetero registra cinco empates, dos derrotas y tres triunfos, que lo tienen ocupando la quinta casilla de la clasificación con una diferencia de gol de 0.

Debajo de Colombia está Paraguay con 12 puntos sumados y diferencia de gol de -2, mientras que los rivales a superar en los próximos dos juegos siguen siendo Uruguay y Ecuador, que tienen 16 puntos y cuya diferencia de gol es de +3 y +8, respectivamente.

Los líderes de la clasificatoria son Brasil y Argentina, que aún no han definido los puntos pendientes en su duelo directo con suspensión incluida por violación a los protocolos de bioseguridad brasileños. Por otra parte, una de las grandes sorpresas de esta campaña es Ecuador, que de la mano de Gustavo Alfaro ocupa la tercera casilla con 16 unidades

Matemáticamente, Colombia tiene chances de llegar a 20 unidades en la clasificación al finalizar la triple fecha eliminatoria de octubre, suponiendo que en Barranquilla logren vencer a Brasil y a Ecuador en el estadio Metropolitano.

Después de esto Colombia cerrará el año visitando a Brasil y recibiendo a Paraguay los días 11 y 16 de noviembre.

Las eliminatorias terminarán en marzo de 2022 luego de que los cafeteros enfrenten a Perú, Bolivia, Argentina y Venezuela, con lo que, en resumen, quedarán 24 puntos potenciales en juego.

