‘Los Costeños’, la banda de delincuentes colombianos que recurrió a la santería, los rezos y la brujería para evitar ser desmantelada

‘Los Costeños’, la banda de Barranquilla que recurrió a la santería, rezos y brujería para evitar ser desmantelada. Fotos: Captura, Policía Nacional

Irónicamente, cuando la Policía Metropolitana de Barranquilla realizó 11 allanamientos para capturar a 13 integrantes de la banda delincuencial ‘Los Costeños’, quedaron al descubierto rituales de brujería y santería realizados por los presuntos miembros del entramado para evitar ser atrapados por las autoridades.

Así lo dio a conocer el brigadier general Luis Carlos Hernández, comandante de la seccional, quien destacó que las capturas fueron producto de 48 horas de trabajo en calle y 11 meses de investigación especial.

“Tenemos trece capturas y se da un golpe certero a la delincuencia que utilizaba la santería. Muchas de estas personas la utilizaban y la denominaron ‘la oración del santo juez’, donde ellos mencionaban que no llegaba la autoridad o la Policía a capturarlos porque estaban protegidos”, contó el uniformado en una alocución oficial.

El operativo, desplegado en Barranquilla, Soledad y Malambo, logró dar a conocer las creencias del grupo delincuencial dedicado a delitos relacionados con homicidio, extorsión, concierto para delinquir, tráfico de drogas y hurto armado. En el video, grabado por la misma Policía, se evidencia que el primer espacio de ritos varias sustancias necesarias para hacer brujería.

Sales, esencias, inciensos, velas, cigarros, polvos, una figura de la muerte, una herradura y lo que sería un objeto que hace alusión a una cabeza con una pluma en la coronilla son algunos de los elementos que se pueden detallar. En otro aparte del video, se puede ver un cuaderno con un escrito titulado ‘Shanpó' en un idioma ilegible.

La ‘oración del justo juez’ y por qué los delincuentes siempre se encomiendan con ella

Tal como lo adelantó el brigadier general Hernández, después del escrito, los delincuentes consignaron en el cuaderno la ‘oración del justo juez’, de corte católico. Esta, en particular, tiene un antecedente largo entre los delincuentes.

La delincuencia, basada en la fortuna que tienen los criminales de no ser capturados, se basa esencialmente en la superstición y la suerte. Por esto, al menos en Latinoamérica, muchos delincuentes son encontrados con escritos correspondientes a la oración e, incluso, la susurran a la hora de ser capturados.

Rosario Tijeras, personaje escrito por el autor Jorge Franco y una de las sicarias más reconocidas de la pantalla chica colombiana, también rezaba sus balas con el ‘santo juez’ para lograr sus objetivos criminales. Entre otras supersticiones, la profundamente católica sumergía la munición en agua bendita hirviendo.

Incluso, tan reciente como en junio pasado, se descubrió en Magangué, municipio de Bolívar, se descubrió un altar con estampas de la Virgen La Candelaria, el justo juez y San Judas Tadeo. Cuando la Policía quiso intervenir, los sujetos al pie de las imágenes huyeron sin ser identificados.

La polémica oración va en este sentido:

“Ni los caballos me alcancen, ni los espías me miren, ni me encuentren. Tu sangre me bañe, tu manto me cubra, tu mano me bendiga, tu poder me oculte, tu cruz me defienda y sea mi escudo en la vida y a la hora de mi muerte”, dice una de las versiones.

Otro fragmento habla de un posible atentado contra la vida y una privación de la libertad. “Las prisiones se abran, las cadenas y los lazos se rompan, los grillos y las rejas se quiebren, los cuchillos se doblen y toda arma que sea forjada en contra de mí se embote e inutilice”.

Más detalles sobre la captura

Foto: Policía Metropolitana de Barranquilla

Entre los capturados destacaron alias ‘Juliancito’ y alias ‘Mello Paisa’, quienes hacían parte de los más buscados de la capital del Altántico. Después de 11 meses de búsqueda, consulta humana y ayuda de bases de datos, se logró vincular a los 13 capturados con actividades delincuenciales de la banda.

Ahora, quienes serían los responsables del atentado a la casa del alcalde de Malambo, deberán responder pos los delitos de homicidio, extorsión, concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego; amenazas, tráfico de estupefacientes y hurto calificado y agravado.

“La captura de estas personas nos da tranquilidad porque ya no podrán afectar a nuestros comerciantes y conductores”, expresó Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, durante la rueda de prensa de la Policía.

SEGUIR LEYENDO: