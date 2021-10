Gustavo Bolívar cuestiona que no pueda sesionar desde el exterior: “si me garantizan la vida vuelvo”

En la foto: Gustavo Bolívar - Senador(Colprensa - Camila Díaz)

El debate que protagoniza el senador Gustavo Bolívar ahora tiene que ver con su decisión de salir de Colombia por las amenazas que ha recibido y de que no ha tenido la protección por parte de la UNP para hacer su ejercicio político por fuera de Bogotá.

Una vez informó que sesionaría desde fuera de Colombia para seguir cumpliendo con su ejercicio constitucional, el Departamento Administrativo de Función Pública presentó un recordatorio para los funcionarios públicos colombianos, de que no pueden teletrabajar desde el exterior.

Lo anterior, teniendo en cuenta que dicha opción no está reglamentada en los procedimientos necesarios para la implementación del trabajo en casa, que están estipulados en la Ley 2088 de 2021 que regula precisamente dicha actividad.

“En la presente Ley 2088 de 2021 no se evidencia que permita a los empleados públicos o trabajadores que desarrollen el trabajo en casa desde otra ciudad o en el exterior”, indica el concepto de de ese departamento.

El senador Bolívar cuestionó la posición de la entidad y mencionó que son muchos los congresistas que han legislado desde el exterior. Así mismo, anunció que radicará un derecho de petición para que le permitan teletrabajar por fuera del país.

“Curioso: Apenas salgo por motivos de seguridad dicen: ‘Gustavo Bolívar no puede sesionar desde el exterior’ ¿Saben cuántos congresistas han sesionado desde el exterior? Muchos. Haré un derecho de petición para saberlo”, escribió el político. Asimismo, señaló que si le llegan a garantizar la vida, vuelve a Colombia.

La Unidad Nacional de Protección le dijo al senador Bolívar que si quería protección por fuera de Bogotá, es decir, en sus recorridos por las regiones, tenía que ser él quien pagara por los escoltas. A lo que el político de oposición dijo a Caracol Radio:

“Yo tengo cinco escoltas y si yo salgo dos o tres veces a la semana son cinco pasajes de avión, cinco hoteles, quince comidas por día, pero eso no lo resiste ningún bolsillo. Al comienzo lo hice, mientras mi situación económica lo permitió, pero ya llega un momento en que se revienta uno”.

Según contó Bolívar, él antes notificaba a dónde se movilizaba y en esa ciudad le ponían un cuerpo de escoltas local sin necesidad de pagarle a los de Bogotá para trasladarse, pero que hoy ya dicen que no hay disponibilidad. Bolívar insiste en que las amenazas que recibe lo han catalogado como un personaje de ‘riesgo extraordinario’ y que así lo declaró la propia UNP.

También denunció que hay otros congresistas del Centro Democrático a los que no le aplican la norma y que deberían tener excepciones con los personajes de alto riesgo como él. “Mi situación económica hoy no me permite pagar cinco tiquetes de avión a donde quiera irme, fuera de eso hoteles y comida. Eso es insostenible”.

Previamente el director de la entidad, Alfonso Campo Martínez, reiteró que su esquema de protección es robusto y en los micrófonos de W Radio explicó que siempre han tenido la mejor disposición: “En el caso concreto de los senadores cubren gastos de viaje de los gastos de protección”.

El director se refiere a que desde hace un tiempo, como un plan de austeridad, la UNP y el Senado firmaron un convenio en el que esta última corporación asumiría los costos de los viajes y que hasta el momento, Bolívar no ha hecho los pagos pertinentes. “Nunca le hemos negado la protección, al contrario, siempre hemos tenido la mejor disposición”.

Entre los gastos que deben asumir está el combustible, tiquetes, hospedaje, etc. Campo Martínez reiteró en W Radio que Bolívar no ha asumido estos costos, a pesar de que él tiene conocimiento de ellos.

