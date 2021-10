Giovanny Ayala confesó que es adicto a las telenovelas y generó todo tipo de comentarios en redes

En Colombia, a muchas personas les encanta ver telenovelas, especialmente las que son transmitidas en las noches por los dos canales abiertos más vistos del país: Caracol y RCN. Sin embargo, y pese a este auge, el programa más visto en la franja nocturna no es precisamente una producción de este tipo; por el contrario, ‘La Voz Senior’ se ha consolidado cada semana como el programa de mayor audiencia entre semana.

Aun así, son muchos quienes no se despegan de estas telenovelas y una de esas personas es Giovanny Ayala, quien confesó en la sección de historias de su perfil de Instagram que es adicto a este tipo de formatos. “Soy novelero”, dijo el cantante, y si bien el video original no aparece en su cuenta verificada, fue rescatado por el programa ‘Lo sé todo’, generando más de 44 mil ‘me gusta’ y decenas de comentarios, muchos de ellos fijándose en algo más que solo el hecho de su gusto por “noveliar” como lo expresó él mismo.

“Y le encantan las cirugías”; “Oye pero ya hasta tiene cara de señora”; “Uy no ya se pasó definitivamente la vejez se acepta con orgullo”; “¿Y le encanta el botox no?” “¿Ese fue el mismo cantantucho que mandar a joder a la ex esposa con la amante?” “Estoy de acuerdo contigo, Giovanny, a mí también me gusta mucho ver televisión y noveliar”; “Tiene esa cara más templada que sabana de hotel” y “Ya tienes los cachetes de Jessi Uribe” fueron algunas de las reacciones destacadas.

No es la única vez que el artista se ha vuelto tendencia en redes sociales. Hace pocas semanas usó también su espacio en Instagram para hacer un llamado al presidente de la República, Iván Duque, por cuenta de la inseguridad que tiene azotado a gran parte del país, motivo por el cual hizo una reflexión haciendo énfasis en los hechos de orden público que han afectado especialmente a la capital colombiana. El mensaje transmitido a través de su cuenta de Instagram, menciona lo siguiente:

“Rechazo total, qué delincuencia tan impresionante no solamente aquí en mi ciudad sino en la capital, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, en todo nuestro país”, e hizo un llamado a otros cantantes para que se pronuncien al respecto.

“Colegas, los invito para que hagamos un eco e invitemos a nuestros gobernantes y hagan una estrategia para hacerle un alto a estos delincuentes que ya está bueno, están atropellando nuestra tranquilidad, nuestra seguridad para salir a las calles tranquilos como antes, es impresionante lo que está pasando, Dios mío ya está bueno”, subrayó el intérprete de canciones como ‘De rodillas te pido’, ‘De qué te las picas’, ‘Historia de amor’, entre otras. Finalmente, hizo un pedido enfático al primer mandatario de la nación.

“Presidente, por favor, necesitamos mayor seguridad en nuestro país, ya está bueno”, y además agregó unas palabras a su publicación donde asegura que son los venezolanos quienes están causando todos estos inconvenientes. “Sí, el venezolano, no los puedo culpar a todos pero sí gran parte de ellos están haciéndole mal a nuestro país”.

Por otra parte, y con respecto a su actualidad musical, cabe destacar que el cantautor lanzó hace varios meses el sencillo ‘Ese soy yo’, el cual tiene video musical que se encuentra en YouTube y que tiene más de un millón de reproducciones. Además, aprovecha cada que puede para recordar alguno de sus éxitos o anuncia nuevas producciones musicales en Instagram, donde cuenta con más de 183 mil seguidores.

