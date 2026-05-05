Padre del bebé de 11 meses Liam Rodríguez será acusado por la Fiscalía por presunto abuso sexual

Liam Gael Rodríguez: El bebé de 11 meses cuya muerte en un centro de estimulación en La Calera conmocionó a la comunidad y desencadenó investigaciones judiciales - crédito Red Social Facebook

La Fiscalía anunció que presentará el escrito de acusación ante el Juzgado 28 de Conocimiento y convocará a juicio a Michael Steven Rodríguez Ayala por el presunto acceso carnal abusivo contra su hijo Liam Rodríguez, un bebé de once meses que falleció el 29 de septiembre de 2025.

Según el documento de la Fiscalía, que fue compartido por Blu Radio, la línea investigativa sobre abuso sexual se activó tras encontrarse signos de violencia sexual durante la inspección técnica al cuerpo del menor. Entre las pruebas recolectadas se destacan un examen de ADN para confirmar correspondencia genética y el análisis de interceptaciones telefónicas.

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Estas grabaciones revelaron la existencia de planes para atentar contra el fiscal responsable y contra las profesoras del jardín infantil, a quienes el acusado presuntamente intentó intimidar con amenazas de incendiar sus viviendas.

La Fiscalía anunció que presentará el escrito de acusación ante el Juzgado 28 de Conocimiento y convocará a juicio a Michael Steven Rodríguez Ayala por el presunto acceso carnal abusivo contra su hijo Liam Rodríguez - crédito Bebés y más

El ente acusador sostiene que el procesado perpetró estos actos de manera reiterada y con el agravante de ser el progenitor de la víctima, lo que constituye una vulneración agravada de los derechos del menor. A pesar de que en enero un juez ordenó la libertad del acusado por falta de inferencia razonable, la nueva acusación se sustenta en actividades investigativas recientes.

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En cuanto a la causa de la muerte, el escrito indica que se trató de una muerte natural provocada por miocarditis. La Fiscalía evalúa solicitar la preclusión de la investigación por homicidio, ya que no se hallaron elementos que contradigan el informe médico sobre la enfermedad interna que padecía el menor.

Capturaron a Michael Rodríguez, padre de Liam Gael

La Fiscalía General de la Nación formalizó la detención de Rodríguez luego de que una nueva línea de indagación lo señalara como posible responsable de un presunto abuso sexual que habría ocurrido poco antes del deceso del niño, el 27 de enero de 2026.

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Capturaron a Michael Rodríguez, padre de Liam Gael, bebé de 11 meses muerto en La Calera: Fiscalía lo vinculó a presunto abuso sexual - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades trasladaron a Rodríguez a los juzgados de Paloquemao en Bogotá, donde se le adelantaron los primeros actos urgentes, mientras se definía la formulación precisa de cargos a la espera de los resultados finales de Medicina Legal, los cuales serán determinantes para esclarecer la causa exacta de la muerte.

El dictamen preliminar de los peritos forenses reportó la presunta existencia de abuso, dato que condujo a que la Fiscalía ampliara las pesquisas penales sobre el caso. La controversia se intensifica porque, según reportó Noticias Caracol, la madre del menor, Mildret Narváez, rechazó en su momento de plano la hipótesis investigativa que implica a su pareja.

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Narváez afirmó que durante los tres meses posteriores a la muerte de su hijo aguardó los resultados forenses y que, pese a las reiteradas solicitudes junto con su abogado, el fiscal nunca reconoció oficialmente los informes entregados por Medicina Legal en los meses de octubre y diciembre. “La verdad, veo falsa esa noticia que dio la Fiscalía porque nosotros duramos tres meses esperando un resultado de Medicina Legal, esperando a que el fiscal nos llamara y nos citara. Incluso, con mi abogado hemos estado al tanto del caso de Liam, siempre activos, siempre pendientes”, declaró Narváez al medio de comunicación.

Los médicos intentaron reanimarlo durante aproximadamente media hora, pero finalmente debieron declarar el fallecimiento del niño - crédito Hospital La Calera

En ese sentido, Narváez manifestó en ese entonces que las autoridades no han presentado ningún elemento probatorio que incrimine a Rodríguez Ayala. “No me han mostrado ningún elemento probatorio que diga que el papá es responsable de esto”, dijo Narváez a Noticias Caracol.

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La mujer, además, criticó lo que consideró un manejo lesivo por parte de las autoridades: “Me están humillando y me están pisoteando. Como lo dije desde el primer momento: hoy puede ser Liam, pero mañana puede ser otro niño. Por favor, las personas que en verdad tienen la culpa, porque lo sacaron fallecido, es el centro de estimulación. ¿Cómo va a ser posible que ahora me digan que es mi pareja quien tiene la culpa?”.