El ‘Flaco’ Solorzano de estrella de la televisión a profesor de actuación y emprendedor

Fernando Solórzano. Instagram: @flacosolorzano

Desde que comenzó la pandemia, el gremio actoral debió buscar nuevos horizontes y ese fue el caso del actor Fernando ‘El Flaco’ Solorzano, quien se desplazó a la ciudad de Cali con toda su familia y comenzó un nuevo camino como profesor de actuación y dejando de lado lo malo que dejó el asilamiento con el cierre de su negocio de comidas ‘La Chorisserie’.

En entrevista con ‘Lo Sé Todo’, el actor contó cuáles serán sus planes para enfrentar los nuevos retos que le trae su vida lejos del estrés de Bogotá y enfocado en hacer su propia empresa.

“Me encuentro trabajando con grupos de teatro de algunos colegios y escuelas de Cali, ayudándolos y asesorándolos. Ha sido una experiencia nueva porque nunca me he sentido con ese poder de enseñar con autoridad, soy más bien relajado y a veces hace falta ser un poco serio”, con estas palabras, el actor describió los nuevos rumbos que ha tomado su vida sin dejar de lado su pasión por la actuación.

Entre sus planes a futuro, el actor se encuentra planeando con un grupo de 3 amigos montar una escuela de actuación y cine, que consiste en 4 semestres de actuación y los que quieran ingresar a la cátedra de cine, serán los mismos niveles de aprendizaje, que estará enfocado a la parte técnica.

“Acabamos de terminar una obra ‘Las Villamizar’ en el mes de septiembre, enfocada en la violencia hacia la mujer”, mencionó el actor para ‘Lo Sé Todo’. El actor se describe como una persona joven a pesar de los años, dejando atrás ciertas cosas que hacía de locura en la juventud.

Desde hace aproximadamente seis años el ‘Flaco Sólorzano’ y Lorena Altamirano sostienen una relación sentimental. Sin embargo, el actor estuvo previamente casado durante 20 años con Claudia Jaramillo, con quien concibió a sus hijos Martín y Josué. “Como todas las separaciones son difíciles, hay muchos dolores, muchas vainas que no terminan por entenderse”, expresó en 2019 a ‘Lo Sé Todo’ sobre su divorcio.

También es de mencionar que, el actor tiene otro hijo llamado Emanuel, que tuvo antes de casarse.

Fernando Solórzano cuenta con una amplia trayectoria actoral. Actualmente los televidentes lo ven en su inolvidable personaje de ‘René Lara’ en la telenovela ‘Pedro, el escamoso’, estrenada originalmente en 2001, pero que ahora se está retransmitiendo por primera vez.

El actor también ha trabajado en otras novelas y series como ‘El Cartel’ (2008), ‘Hasta que la plata nos separe’ (2006), ‘Niche’, entre muchas otras. Y, ha dado el salto al cine actuando en películas como ‘Perder es cuestión de método’ (2005), dirigida por Sergio Cabrera y ‘El paseo 4′, bajo la dirección de Juan Camilo Pinzón.

Además, en sus redes sociales también ha mostrado su lado más chistoso al publicar videos de comedia junto a su pareja, Lorena Altamirano, quien además de actriz también es productora audiovisual.

Cabe mencionar que, hace varios meses, el actor le dedicó un emotivo mensaje a Altamirano con motivo de su cumpleaños. “No hace mucho llegué a conocer a una muñeca que estaba en algo. Me miró de arriba abajo, la sangre se me alteraba. Lo que tenía por bembes eran pétalos de rosas, era una mami muy hermosa la cual se enamora cualquiera... Y hoy este caramelo de maní esta cumpliendo años. Amor, quiero estar siempre a tu lado cantándote canciones de amor al oído. Feliz cumpleaños mi vida”, escribió en su perfil de Instagram, donde tiene más de 339 mil seguidores.

