Sin recurrir a oraciones, La Liendra recupera por segunda vez su cuenta oficial de Instagram

Foto tomada de Instagram @La_Liendraa

El pasado 3 de octubre, los seguidores de Mauricio Gómez conocido como ‘La Liendra’ dejó sorprendidos a sus seguidores con el hecho que al buscar su perfil para ver el contenido que usualmente publica el pereirano, no aparecía entre los recomendados por lo que muchos asumieron que el generador de contenido habría perdido nuevamente su cuenta.

Ante este hecho, Gómez se refirió de manera corta y concisa con las siguientes palabras:

“Voy hacer rápido y concreto. La verdad ni se que pasó liendritas, simplemente un día me levanté y ya no estaba mi cuenta, me la quitaron por segunda vez. Tengo dos opciones en estos momentos de mi vida: tratar de recuperarla y quedarme pegado en el problema o continuar con mi vida y decidí continuar con mi vida, creo que es lo que quiero venirles hablar hoy a ustedes de verdad”, manifestó Gómez.

Aunque muchos esperaban una reacción diferente del pereirano, en esta oportunidad no se le vio solicitando a sus seguidores hacer una cadena de oración para poder recuperar nuevamente su cuenta, ni se le vio muy afectado por la situación, sino que todo lo contrario, prefirió seguir adelante en su camino, utilizó su cuenta alterna para publicar contenido en compañía de su familia y esperó a que Instagram le diera una respuesta positiva al respecto.

Este jueves 7 de octubre, los seguidores del influenciador realizaron una nueva búsqueda en Instagram y se encontraron con la sorpresa que el joven había recuperado su cuenta oficial en la que suma más de 6 millones de seguidores.

Fotografía tomada de Instagram @rechismes

La noticia fue compartida por una cuenta en Instagram especializada en estar pendiente de los pasos de las celebridades en redes sociales y en pocas horas de haber sido publicada ya supera los 5.180 ‘me gusta’ y cuenta con 411 comentarios, ente los que destacan que todo fue una estrategia del influenciador.

“Puro cuento de ese man”, “Ay si mor ya sabemos que la desactiva por marketing”, “Que estrés por qué no se la quitan de verdad”, “Él la recupera dos veces y JuanDa no la ha podido recuperar ni la primera vez”, “Con tal que Yeferson Cossio no pierda la de él, todo bien”, “Ay no que pereza, el cuento de nunca acabar”, entre otros.

Palabras para J Balvin

‘La Liendra’ se pronunció recientemente sobre el altercado entre J Balvin y Residente, que le ha dado la vuelta al mundo musical. Si bien no menciona directamente a cuál de los dos artistas defiende, sí compara la situación de Balvin con la suya cuando perdió de manera temporal su perfil de Instagram.

A través de esta misma plataforma, el influenciador se mostró efusivo al momento de hacer la comparación: “me he puesto a leer muchos comentarios y muchas publicaciones y llego a la conclusión de que en Colombia, a una gran cantidad de personas, les encanta ver caer a alguien que le ha ido bien. Por ejemplo, con mi cuenta, muchos dijeron ‘qué bueno que le borraron la cuenta, se lo merecía’ y yo digo wow, ¿me lo merecía? (…) qué tan porquería tiene que ser uno para decirle a alguien que se lo merecía; lo mismo J Balvin, mucha gente le dice eso y digo que son muy hipócritas”.

