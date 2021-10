HBO Max estrena su primera serie colombiana original

Serie Mil Colmillos. Foto: Instagram @claudiocatano09

Mientras que en canales de televisión como Caracol y RCN se han estrenado en el último mes ‘El Hijo del Cacique’ (Bionovela lanzada el 13 de septiembre) y ‘La Nieta elegida’ (Telenovela de suspenso lanzada el 27 de septiembre), plataformas de streaming como HBO Max también tienen producciones audiovisuales colombianas para estrenar en menos de nada: ‘Mil colmillos’.

La historia, cuya temporada encierra siete capítulos, es la primera serie colombiana original de HBO Max. Y, el bumangués Sebastián Carvajal, el bogotano Claudio Cataño, el bonaverense Jarlin Martínez y varios más, plasmarán su talento como actores en dicho seriado.

Es de mencionar que, actualmente el público de Carvajal lo está viendo en la serie ‘Enfermeras’, mientras Cataño aparece en ‘La nieta elegida’, ambas historias pertenecen al Canal RCN.

“Tengo el orgullo de ser parte de esta pieza única y trepidante (…) A todos los que hicieron posible este viaje hacia las profundidades... Gracias”, escribió Claudio Cataño en sus redes sociales respecto de ‘Mil Colmillos’.

Sinopsis de ‘Mil Colmillos’:

“Un comando élite debe escoltar a varios francotiradores a una distancia de tiro viable, acabar con el objetivo y volver al punto de extracción, pero todo se desmorona cuando los soldados comienzan a ser eliminados uno a uno por una extraña entidad, desatando una carrera desesperada por encontrar una salida de la espesa e impredecible selva”, dice la plataforma.

Y, el 28 de octubre es la fecha fijada en el calendario para el lanzamiento de la serie.

Otras producciones colombianas que se pueden ver este mes en plataformas de streaming:

En octubre Netflix no tiene ninguna serie que sea propiamente colombiana, sin embargo, desde ayer martes 6 de octubre está ‘La venganza de la Juanas’, serie mexicana que se realizó bajo la inspiración de una novela colombiana: ‘Las Juanas’ (1997). Y, entre su elenco, se cuenta con el trabajo de Juanita Arias, actriz bogotana.

“Este es un personaje que he proyectado desde que era una niña, una Juana con su mancha de nacimiento en el mismo lugar, una Juana que ahora está cumpliendo sus sueños. ¡Gracias a todas las personas que me han apoyado en todo este proceso, que no me han dejado tirar la toalla y, sobre todo, gracias a todos los que confiaron en mí para darle vida a Juana Matilde! Espero disfruten esta serie tanto como yo la disfruté”, escribió Arias en Instagram.

Por otro lado, Colombia está incluida en la lista de producciones de Amazon Prime Video (octubre de 2021) con ‘No me echen ese muerto’; entre ‘Polilla’, Freddy Beltrán, también actúa Jessica Cediel, presentadora. La historia, con fecha en el calendario para el 8 de octubre, está enfocada en la comedia.

No sobra decir que, Cediel ha actuado en varios largometrajes que, generalmente son de comedia, sin embargo, su foco laboral siempre ha estado en la presentación.

