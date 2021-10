“Han sido días difíciles”, Andrés Cabas revela que su padre fue operado de un tumor

Andrés y Eduardo Cabas. Foto: Instagram @cabasmusica

A lo largo y ancho de su vida cada ser humano del planeta pasa por diferentes episodios; en algunos de ellos prima el éxito, la alegría, la diversión, el amor, pero en otros también se pasa por tristeza, preocupación, desesperación, pesimismo o aburrimiento. Por ejemplo, Andrés Cabas resaltó en redes sociales que “han sido días difíciles” para él en vista de un tumor que tenía su padre, Eduardo Cabas, y que desembocó en una operación, aun así, el cantante también subrayó la entereza de su progenitor después de haber pasado por dicho procedimiento.

“Han sido días difíciles y hoy les cuento esto, aunque me hicieron jurar no decir nada. Este maestro y padre que tengo al lado ayer le sacaron un tumor del tamaño de una bola de béisbol, hoy salió de la clínica y está tomando café conmigo; eso se llama ser roble, de una sola pieza. ¡Gracias Diosito por bendecirnos porque sin mi papito aun no puedo entender nada de esta vida! Y, sobre todo, gracias a mi hermano Eduardo que es quien mantiene esta familia de pie. Salud para todos… son mis deseos… tenemos maestro Cabas para rato afortunadamente”, escribió el cantante en redes sociales.

Post en Instagram de Andrés Cabas. Foto: Instagram @cabasmusica

Es de recordar que, Eduardo Cabas – que va por sus 76 años de edad – es compositor y toca instrumentos como la guitarra, padre no solo de Andrés y Eduardo (mencionado en el mensaje del cantante), sino también de Juan Esteban, este último es pintor. Por otro lado, Andrés también ha cantado en conjunto con su progenitor en algunas oportunidades, por ejemplo, interpretaron temas como ‘He pecado’ en los ‘Premios Nuestra Tierra’ del año 2009.

Ante la revelación de la operación de Eduardo Cabas, algunas figuras del entretenimiento nacional como Isabella Santodomingo (actriz y escritora) escribieron: “¡Qué alegría verlos juntos! Por una pronta y total recuperación para que haya maestro para mucho, pero muchísimo más. ¡Abrazos!”.

Post en Instagram de Andrés Cabas. Foto: @cabasmusica

Últimos lanzamientos musicales de Andrés Cabas:

En el último tiempo, específicamente el año 2020 y los diez meses que van del 2021, Cabas ha sacado al mercado algunas canciones. Para empezar, desde mayo de 2020 está disponible ‘Amor y traición’ en conjunto con su videoclip que, hasta el día de hoy, va por más del millón de visualizaciones en YouTube.

Once meses después, en abril de 2021, llegó ‘Trato y no consigo’ con su respectivo video musical. La pieza audiovisual del tema contó con Naty Agudelo Campillo como directora.

“¡Los amo! Gracias de corazón el amor que le dan a mi letra, a mi melodía, a mi música. ¡Es para ustedes con mucho amor porque sé que pasan por situaciones como las mías!”, escribió el barranquillero haciendo alusión a su tema ‘Trato y no consigo’.

Post en Instagram de Andrés Cabas. Foto: @cabasmusica

