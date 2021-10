Artículo del POT de Bogotá dejaría construcción y mantenimiento de andenes a cargo de los propietarios

Andenes Bogotá (Colprensa - Álvaro Tavera)

Varios concejales han cuestionado un artículo del Plan de Ordenamiento Territorial que presentó la Alcaldía de Bogotá y adelanta su trámite en el Concejo de la ciudad, debido a que atribuye la responsabilidad de adecuación y mantenimiento de andenes a los propietarios. Desde los ponentes anuncian revisión porque podría ir en contra de la ley.

Se trata del artículo 132 del POT de 2022 a 2035, en el que se establece la adecuación y mantenimiento de los andenes. “Corresponderá a los propietarios o poseedores de inmuebles ubicados en el Distrito Capital ejecutar las obras de adecuación y mantenimiento necesarias para que la superficie de los andenes que se localizan frente a sus predios sean continuos, libre de obstáculos y de igual nivel, según lo determinen las especificaciones que establezca el distrito”.

El artículo del proyecto de acuerdo agrega que: “Si el particular no efectúa las obras requeridas o manifieste que no adelantará dichas intervenciones, la administración distrital podrá ejecutar directamente las obras de adecuación o mantenimiento, y adelantar el cobro a los propietarios o poseedores, de acuerdo con la reglamentación que expida la administración distrital”.

Es decir que las adecuaciones que hagan los propietarios del “frente” de su casa, deberán cumplir con normas para impedir que se obstaculice el tránsito peatonal, sin embargo, si no cumple y es el Distrito el que lo modifica, el costo de la adecuación será cobrado al predio particular.

Según una guía de “fake news” publicada por la Alcaldía de Bogotá y posteriormente eliminada de su página oficial, el artículo pretende resolver un problema que se ha presentado en el espacio público de la ciudad. Hasta el momento, los propietarios han modificado libremente sus andenes, por decisión voluntaria y a costo propio, pero sin cumplir ninguna norma, lo que ha provocado desniveles con predios contiguos o baldosas lisas que dificultan el tránsito de peatones o dificulta la movilidad de personas en condición de discapacidad.

Con el artículo, el Distrito pretende que se establezca una norma general y se cumpla, para hacer que las adecuaciones de andenes tengan armonía con los demás y se haga de manera generalizada. Sin embargo, la imposición de un cobro por modificaciones podría ir en contra de la ley, toda vez que actualmente es asumido por el gobierno de la ciudad.

“Aquí lo que podemos identificar es que esto es una carga urbanística muy costosa que afecta directamente el bolsillo de los ciudadanos que, además, hoy pagan impuestos. Esta responsabilidad debe estar a cargo del gobierno, que no puede trasladar sus obligaciones a terceros, menos cuando estos son los ciudadanos”, señaló la concejal Carolina Arbeláez, quien calificó como un “mico” el artículo 132 del POT.

Entonces, ahora @ClaudiaLopez pretende trasladar en el POT la responsabilidad de adecuar y mantener el espacio público a los ciudadanos. El mantenimiento de los andenes saldrá del bolsillo de los propietarios que ya pagan impuestos. Absurdo! pic.twitter.com/ZxilrvXEyn — Carolina Arbeláez (@kroarbelaez) October 6, 2021

El concejal Nelson Cubides, ponente del POT, le dijo a Infobae Colombia que se revisará ese artículo del POT para la ponencia, debido a que se ha identificado que podría tener vicios de legalidad, con las normas precedentes.

“Este artículo es de la mayor importancia porque se pretende que los andenes que se localicen frente a predios sean continuos, sean libres de obstáculos y estén al mismo nivel, eso permite la accesibilidad al espacio público par apersonas mayores, con discapacidad, y da dignidad humana. Entonces debe ser un propósito, por supuesto, en la ciudad y de este POT poder garantizar el disfrute del espacio público y esto podría ayudar”, explicó el concejal conservador.

Sin embargo, advirtió que los ponentes deben revisar el artículo porque podría tener vacíos jurídicos ya que iría en contra la ley 152 de 1994, 388 de 1997 y 798 de 2010, “que deja claro que son funciones de los alcaldes, de los municipios, del distrito, conservar y mantener los andenes y dar prelación a la planeación, la construcción y mantenimiento del espacio público. La ley establece que el municipio debe hacer el andén; ahora, a través de un POT, no se entiende cómo se propone un artículo de estos, en la medida en que no está claro, además, entregarle una competencia a la administración para que defina un cobro cuando es competencia de la comisión de Hacienda”, sostuvo Cubides.

El Plan de Ordenamiento Territorial que presentó Claudia López está en audiencias públicas para darlo a conocer a la ciudadanía y conocer sus reparos. Estos encuentros ciudadanos irán hasta el 15 de octubre, posteriormente, los días 12 y 17 se realizará cabildo abierto, para después iniciar la presentación de las ponencias e iniciar la votación en el concejo distrital.

Otra de las propuestas del POT que ha sido cuestionada en los últimos días, es que en la Autopista Norte, la Avenida El Dorado, la Avenida Américas y la Ciudad de Cali, se plantea pasar de 10 carriles a 4, con el fin de darle prioridad a la bicicleta y corredores verdes en estas principales arterias de la ciudad.