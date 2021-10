Arcángel destacó a Don Omar y fans dicen que son indirectas para J Balvin y Residente

No para la polémica por las declaraciones de J Balvin sobre los Latin Grammy y las vehementes críticas que le envió Residente. Esta vez, el reguetonero estadounidense Arcángel hizo un pronunciamiento que varios seguidores asociaron con indirectas para el colombiano, intérprete de ‘Mi Gente’ y ‘Ay vamos’.

Austin Santos, nombre de pila del cantante de ‘Ahora dice’, sostuvo una entrevista con el youtuber Maiky Backstage, donde destacó a su colega en el género urbano Don Omar -quien también arremetió contra Balvin - y dijo que su éxito será para siempre porque es “el rey del reguetón”.

“Puede que él -Don Omar- no tenga los números, pero tiene el talento y la destreza. Hoy la industria va tan rápido que lo menos que se mide es el talento y la destreza del intérprete”, expresó Arcángel.

En otros de los apartes del pronunciamiento, el exmiembro del dúo Arcángel & De la Ghetto se refirió, sin mencionarlos en ningún momento, a la pelea que Balvin y Residente protagonizaron recientemente y dijo que la cantidad de fanáticos que suman en sus redes sociales no hace que sean más “influyentes” en el género urbano.

“Hay artistas de la música urbana que tienen más seguidores que Puff Daddy, eso no los hace más influyentes que ellos en la industria, eso los hace más populares en el momento”, añadió.

Esos comentarios se viralizaron en las redes sociales y varios de los internautas aseguraron que el estadounidense se refería al paisa, que se enfrentó a Yotuel de Orishas, Don Omar y otros cantantes de música latinoamericana.

Esta es la entrevista:

Recordemos que no es la única explosiva declaración que Arcangel ha hecho, recientemente, en diálogo con el equipo del programa Alofoke Radio Show, el cantante dijo que, si fuera él, ya se habría retirado hace tiempo de la escena pública, refiriéndose a otro de los ‘pesos pesados’ del reguetón: Daddy Yankee.

“Él debe retirarse cuando su corazón se lo dicte. Yo me hubiese retirado hace tiempo. Con la imagen que él tiene, yo hubiese tenido a toda la nueva generación diciendo ‘El cartel record’”, expresó Arcángel refiriéndose a la discográfica que posee el puertorriqueño, recordado por ‘La despedida’, ‘Shaky Shaky’ y otros famosos temas del género urbano. Sus declaraciones fueron difundidas en medios de comunicación del continente, así como en redes sociales y varios amantes de esas rimas criticaron y otros elogiaron lo dicho por el estadounidense.

Esta polémica, que se espera no trascienda como lo hizo la de Balvin y Residente, se conoce luego de que en esa misma situación se generara otro episodio donde el puertorriqueño, exvocalista de la banda Calle 13 lanzó nuevas críticas al colombiano.

René, nombre real del boricua, llamó “embustero” y “mentiroso” a Balvin porque, en su opinión, el paisa faltó a lo que ambos habían hablado tras su primer rifirrafe.

Según el artista puertorriqueño, luego de haber publicado el primer video en el que comparó la música de su colega con un carro de perros calientes (haciendo referencia a que es del gusto de la gran mayoría pero poco valorada), recibió con insistencia varias llamadas para bajar dicho mensaje.

“Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes: ‘Respeto tu opinión’. ¡Qué más falso escribirme una mierd* por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno. Yo soy el mismo por las redes y al frente tuyo: con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto, soy una sola persona, no veinte personas distintas como tú”, comentó Residente, conocido también por sus canciones con la agrupación Calle 13.