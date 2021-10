Lo que piensa Daniel Arenas sobre el ex de Daniella Álvarez

Fotos: Instagram

Ha pasado un mes desde que se confirmó el noviazgo entre Daniel Arenas y Daniella Álvarez, lo cual les ha vuelto tema de conversación por las fotografías y videos que, desde entonces, publican juntos en sus redes sociales; así como por la información que le hacen saber a diferentes medios informativos.

Tal y como sucedió en una reciente entrevista que la presentadora y ex Señorita Colombia brindó a Tony Dandrades, por medio de la cual entregó detalles sobre su antigua relación con el actor español Lenard Vanderaa, quien además de los 3 años que pasaron juntos, la acompañó durante el proceso médico en el que ella perdió su pierna.

Inclusive, la modelo dejó saber la opinión que su actual pareja tiene de Vanderaa.

Según lo expuesto por la barranquillera de 33 años, aunque no lo conoce personalmente, Arenas se ha mostrado agradecido con Lenard por haber sido el respaldo de su novia en ese momento tan difícil.

De igual manera, comentó que Lenard fue un hombre amoroso y bastante comprensivo, por lo cual también demostró inmensa gratitud. No obstante, dejó en claro que es Daniel Arenas la pareja que siempre soñó y por eso viajó hasta México, en donde comparte con él por estos días.

Son varias las fotografías que dejan en evidencia el romanticismo y el amor que hay entre la pareja de celebridades colombianas, siendo las de su viaje a San Miguel de Allende las más recientes.

Cabe mencionar que a mediados del mes de mayo, Álvarez confirmó que ya no estaba con el actor español y la relación había terminado en buenos términos. Expresó que no tenía palabras para describir el papel que él tuvo en su recuperación. En ese momento, varios seguidores se fueron en contra del extranjero, e incluso lo amenazaron a él y le enviaron mensajes a su mamá y su hermana.

Cuando ella lo hizo público, Vanderaa también decidió pronunciarse públicamente sobre la ruptura, más por la publicidad, para evitar los rumores y los insultos en contra de su familia. “Es muy fuerte escuchar que la abandoné por otra, porque le hace falta una pierna, porque quería seguidores... No me entra a mí en mi cabeza cómo la gente puede decir esto. Yo sé que es muy fácil estar desde casa, en el sofá y a través de una pantalla decir todas estas barbaridades , insultar, faltar al respeto, pero no es así”, fueron algunas de sus palabras entonces.

Aclaró que acompañarla durante el proceso no fue fácil, pero “lo volvería a hacer si volviésemos atrás”. Finalmente señaló que la relación se terminó por razones personales y no en malos términos entre ambos.

Un repaso por la vida profesional de Daniella Álvarez

Daniella Margarita Álvarez Vásquez nació en Barranquilla el 24 de mayo de 1988. Es hija de Gustavo Álvarez y Zandra Vásquez. Tiene dos hermanos, Andrea y Ricardo. Es Comunicadora Social y Periodista de la Universidad del Norte de Barranquilla.

Participó en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia 2011 en representación del departamento de Atlántico, celebrado en Cartagena de Indias, donde fue coronada la noche del 14 de noviembre de 2011, tras obtener la más alta calificación 9.6 en desfile en traje de gala.

Daniella Álvarez también participó en representación de Colombia para la sexagésima primera versión del concurso Miss Universo que se celebró el 19 de diciembre de 2012, en Las Vegas.

