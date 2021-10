‘La Voz Senior’: géneros musicales para todos los gustos se presentaron esta noche en el diamante musical

Fotografía tomada de Canal Caracol en vivo

Este lunes 4 de octubre, las ‘Súper Batallas’ de ‘La Voz Senior’ dieron inicio y muchos de los televidentes recordaron la época dorada de la música con canciones increíbles que bailaron en alguna oportunidad cuando salían a celebrar. Este martes, el segundo capítulo dio inicio con una gran presentación del argentino Axel en el ring musical con la canción ‘El día que me quieras’.

El primer duelo de la noche estuvo a cargo del equipo de la española Natalia Jiménez en compañía de su asesor Yeison Jiménez. Juan Correa fue el primer participante que cantó ‘La quiero a morir’ conocida en la voz de Francis Cabrel, mientras que el representante por la Amazonía colombiana, Pedro Bernal interpretó ‘Por qué ahora’, éxito musical de Vitin Aviles.

Al finalizar la presentación de los dos concursantes del equipo de Natalia Jiménez, los buenos comentarios no se hicieron esperar por parte de los otros jurados, como Maía, asesora de Jesús Navarro que señaló: “Yo creo que cuando las cosas son buenas, no hay que decir más nada sino apreciarlas. Don Pedro, una cosa maravillosa, todo el tiempo estuve cerrando los ojos, apreciando, son dos artistas que pueden hacer un show”. Luego de los comentarios, Natalia decidió quedarse con la voz de Pedro Bernal.

El segundo turno de la noche estuvo a cargo de los integrantes del equipo de Jesús Navarro con las voces de Sofía Calle de González con la canción ‘Hay amores’ popularizado por el trío musical Los Antares y utilizado por Shakira como banda sonora para la película ‘El amor en los tiempos del cólera’ y Amynta Chica con el bambuco ‘Muy antioqueño’.

“No hay que reprimir, están cantando para personas que quieren verlas florecer, ensayen porque cuando ensayan, la emoción sale mejor”, les aconsejó Maía, como asesora del equipo Jesús.

Por su parte, Natalia Jiménez agregó después de la presentación de las dos mujeres lo siguiente: “Sofía yo la estaba escuchando a usted y yo estaba conteniendo el llanto, canta con un sentimiento y una cosa que emociona de verdad. Aparte está hablando de un amor que dura toda la vida, nos traslada usted a la historia de amor que vivió y yo creo que aquí todos esperamos tener un amor así, gracias por emocionarnos”.

No fue una decisión fácil para el mexicano, que escogió como ganadora de la ‘Súper Batalla’ a la señora Sofía Calle, y agregó: “Primero que nada, de verdad que mis señoras a eso se viene a este programa, a sentir, a disfrutar, a compartir música y emoción, lo logaron esta noche con creces siendo uno de los momentos más lindos de la competencia”.

Cerrando esta tanda de súper batallas entre los más grandes para dar paso a la siguiente etapa de la competencia, fue el turno del equipo del bogotano Andrés Cepeda, que antes de presentar a sus dos contendores, realizó la presentación de su nueva canción con el artista mexicano Joss Favela titulada ‘Si todo se acaba’.

Los encargados de enfrentarse con su voz en el ring musical fueron Jairo de Jesús Rivera con la canción ‘Volvamos a empezar’ tango recordado en la voz de Alfredo de Angelis y Lucho Sánchez con la presentación de la canción ‘La Ley del monte’ éxito musical en la voz de Vicente Fernández, a quienes su entrenador felicitó al finalizar su batalla y pidiendo a sus compañeros jurados que hicieran un debate con las opiniones al respecto de esa interpretación de los participantes.

“Don Jairo ha hecho este tango como un puñetero campeón, eres un rey, que Dios te bendiga, qué difícil”, señaló Natalia Jiménez, por su parte, el asesor de la española agregó: “Tengo dos cosas en mi cabeza, el señor Luchito Sánchez me encanta ver una persona a tu edad cantando mariachis con gallardía, talento y ganas. Por otro lado, señor Jairo, yo personalmente me voy a atrever a hacerlo yo me quedo con el tango”.

Luego de escuchar la opiniones de sus compañeros, el bogotano tomó la decisión de quedarse con la voz de Lucho Sánchez, cantante de música ranchera.

