Iván Duque sobre la apertura de la frontera con Venezuela: “No serviremos de idiotas útiles a la dictadura”

Presidente Iván Duque durante la Cumbre de Gobernadores en Villa del Rosario, Norte de Santander.

El presidente Iván Duque continúa escéptico respecto a los avances en diálogos y acciones que ha mostrado el régimen de Nicolás Maduro, en medio de las conversaciones que sostiene con la oposición en México, como la decisión de abrir la frontera entre Venezuela y Colombia para permitir el tránsito de peatones y vehículos de carga.

El mandatario colombiano asistió a la Cumbre de Gobernadores: Bicentenario de la Constitución de Villa del Rosario, en la ciudad de Cúcuta, territorio fronterizo con Venezuela, donde se refirió a la apertura de la frontera que adelanta el régimen del vecino país, que inició con el retiro de los contenedores que había ubicado en febrero de 2019.

El presidente colombiano reiteró que se dará un proceso gradual, pero mantuvo reservas respecto a la apertura de la frontera, aunque se mostró abierto a permitir el retorno de las relaciones comerciales. Duque señaló que el régimen busca beneficios electorales para los comicios que se avecinan en la república bolivariana.

“Quiero dejar claro que nosotros los colombianos no nos vamos a prestar para ser idiotas útiles de las pretensiones electoreras que puede tener la dictadura de cara a las elecciones locales que quieren adelantar en Venezuela, porque estos gestos también sabemos que tienen una intencionalidad política”, sostuvo el mandatario.

Por eso, sostuvo que el retorno del tránsito fronterizo no se puede atribuir al régimen, sino a las necesidades de las personas que requieren de las relaciones comerciales entre Norte de Santander y Táchira. “Este triunfo no es un triunfo de ningún dictador, no es el triunfo de ningún gobierno, es el triunfo de un pueblo que clama por tener esa frontera viva abierta, por el bienestar de la gente. Es así como nosotros la entendemos y la respaldamos, no para darle aplausos políticos a nadie, sino para permitir que la gente tenga acceso a derechos y libertades a las cuales se merece tener acceso de manera permanente”, sostuvo el presidente.

Duque aseguró que del lado colombiano, la frontera está abierta desde el pasado 2 de junio, cuando se levantaron las restricciones impuestas por medidas sanitarias para evitar la propagación del covid-19. “Es importante dejar claro cosas: cuando yo asumí la Presidencia de la República no teníamos embajador en Caracas, adicionalmente el gobierno que me antecedió desconoció los resultados de las elecciones fraudulentas que en Venezuela acontecieron en el mes de mayo de 2018″, señaló el mandatario.

Además, el presidente Duque afirmó que mantuvo la política consular funcionando hasta que fueron expulsados los diplomáticos colombianos en un plazo de 48 horas, en diciembre de 2018, después de que fuera detenido en Bogotá el venezolano Carlos Manuel Pino García.

“Nosotros acompañamos y guiamos esas conversaciones que ustedes han tenido con los estados limítrofes y he hablado con el presidente Juan Guaidó y los miembros de la Asamblea y he dicho que es necesario dar esos pasos de apertura, pero no se van a hacer de manera chambona”, afirmó el presidente colombiano.

Explicó que tras el retiro de los contenedores, se revisará el estado de la estructura de los puentes internacionales, por afectaciones que pudo provocar el peso muerto instalado, por ejemplo en el de Tienditas. Así mismo, se dispondrá de las instituciones migratorias, se dará un proceso gradual y con la velocidad requerida para mantener el flujo comercial. Además, anunció que se mantendrá medidas de pico y placa, al igual que horarios establecidos de tránsito.

Todas medidas, se espera que sean acompañadas por la Organización Panamericana de la Salud, según dijo el presidente, porque se considera que Venezuela no tiene una buena capacidad de seguimiento al covid-19 y es necesario evitar afectaciones a la población de Cúcuta y el resto del país.

Frontera Colombia-Venezuela (La Opinión - Juan Pablo Cohen)

El director de Migración Colombia estuvo en el puente internacional Simón Bolívar este 5 de octubre y aseguró que hasta el momento no conocen ninguna noticia de la apertura de la frontera, más allá del retiro de los contenedores que bloqueaban el paso. Se espera que, sin relación diplomática, cada autoridad establezca las condiciones de tránsito.

Durante el evento, el presidente Duque resaltó los avances del Estatuto Temporal de Protección al Migrante que estableció su gobierno para regularizar la permanencia de venezolanos en Colombia hasta por 10 años. Señaló que hasta el momento hay un millón 300 mil migrantes con registro para recibir la tarjeta, que será entregada antes de terminar el año y durante el primer semestre del próximo.

Resaltó principalmente el registro biométrico, porque permitirá mejorar las medidas de seguridad en las ciudades. “Nos ha pasado que se captura, por ejemplo una persona que como migrante se deja arrastrar hacia el delito o comete un delito y al no tener identificación dificulta un proceso de judicialización. Este sistema de identificación es fraterno pero también dice cero tolerancia con cualquier conducta contraria a la ley de los migrantes”, sostuvo.

SEGUIR LEYENDO: