Policía trans acusada de robo fue destituida

Durante la tarde de este lunes 4 de octubre, se llevó a cabo la lectura del fallo del proceso de la Policía Nacional contra la patrullera, Andrea Cortés Guarín, reconocida como la primera agente de policía trans en el país, luego que fuera denunciada por el hurto de una crema en un establecimiento comercial.

Según el video que fue revelado, la agente de la Policía toma la crema en un descuido de la vendedora y la mete en una bolsa, luego se retira del lugar sin pagar por ella. El valor de la crema facial estaría en un valor aproximado a los $141.000.

“Se identifica que la funcionaria de la Policía (la patrullera Cortés), en un descuido de la señora (la regente de la farmacia), toma la crema del contorno de ojos y la mete en una bolsa (...) y se retira sin pagarla”, se indicó en la exposición del fallo.

Ante las pruebas, la Policía señaló que Cortés cometió una falta muy grave “al apropiarse de pertenencia de particular en beneficio propio”, razón por la cual quedó destituida e inhabilitada por 11 años para ejercer cargos públicos.

Por su parte, el abogado de la patrullera, Ellis Reinel Vásquez, en diálogo con El Tiempo, confirmó que no apelarán la decisión, sin embargo, van a presentar la revocatoria del fallo y que sea la Procuraduría General de la Nación quien se pronuncie al respecto.

Los hechos que se habrían registrado el pasado 23 de junio en el centro comercial Titán Plaza, al noroccidente de la capital, fueron denunciados por uno de los empleados de la droguería, quien aseguró que la patrullera ingresó al local a las 7:35 p. m. para preguntar por unos productos de belleza y comprar una gasa y un analgésico para la migraña.

“En el momento cuando la señora (...) que la atendió se retira de la caja, la femenina de nombre Andrea Cortés, según se puede evidenciar en su uniforme, toma una crema de contorno de ojos de la caja y la guarda en la bolsa de los productos sin cancelar, ante el descuido de la vendedora”, indica la denuncia del ciudadano conocida por el diario El Tiempo.

Según la denuncia, la vendedora se percató del hurto de este producto dos días después, luego de darse cuenta que hacía falta en medio el conteo de mercancía. Por este motivo revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad descubriendo que vinculaba a la patrullera, Cortés Guarín.

De igual manera, el diario nacional conoció que la empleada denunció ante la institución a la patrullera en una estación de Policía en la que se llevaron a cabo las audiencias de imputación de cargos y descargos, en la que Cortés Guarín no aceptó los cargos que la señalaban como responsable del hurto de la crema.

“Le digo que sí, que me la llevo. (...) Entonces la vendedora, me pasa una bolsa para que yo empaque los productos cancelados. No sé si por razones del covid-19 ella no empacó. Yo soy la que guardo en la bolsa el ‘Migriñon’ y la crema, pagó y me retiro del establecimiento”, señaló la patrullera en la audiencia que conoció EL Tiempo.

SEGUIR LEYENDO: