Bailarina puertorriqueña denuncia maltrato por parte del cantante Fonseca: “nos faltó al respeto”

En la imagen el registro de una de las presentaciones del cantante colombiano Fonseca, en Quito (Ecuador). EFE/Cecilia Puebla/Archivo

El pasado 30 de septiembre, el cantante Juan Fernando Fonseca, mejor conocido como Fonseca se presentó en la gran final del concurso ‘Miss Universo Puerto Rico’ e iba a estar acompañado por un grupo de bailarinas locales; sin embargo, finalmente el artista se presentó en el escenario solamente con sus músicos, dejando el interrogante sobre qué pasó con la coreografía que las mujeres habían preparado para el show.

Según una de las coreógrafas, identificada como Mayra Núñez Soto, el bogotano no salió acompañado de ellas debido a una insólita razón: no quiso sentirse opacado. La mujer también señaló que tanto él como su equipo agredieron a las bailarinas y en general, a la producción de la ceremonia.

“Tuvimos muchos días y largas horas de ensayo, largas horas de viaje y pocas horas de sueño. Largas horas de preparación para vernos bellas y brillar en ese escenario. Cuando estábamos listas para treparnos a tarima el artista y su manager mandó a sacarnos, no quería a ninguna bailarina en tarima porque lo opacábamos. Su equipo de trabajo nos trató muy mal, tanto a mí, mis compañeras, y a la producción del certamen”, escribió Núñez en su cuenta de Facebook. Además, expresó que con la arbitraria decisión del colombiano, el grupo boricua liderado por Félix Arroyo, perdieron muchas horas de trabajo en los ensayos.

La bailarina hizo una fuerte crítica al colombiano expresando que “personas como él no se le deben llamar artistas. Su pelea fue tanta, al nivel que se encerró en el camerino y no quería salir a cantar”; incluso afirma que su mánager culpó de ese incidente a la producción del certamen, hecho que ella misma desmintió y reiteró que el artista les faltó al respeto.

“Nosotras sabemos que NO es así porque estuvimos ahí gracias a la producción, que sin duda nos trataron muy bien y nos hicieron parte de ellos. Pero el ‘cantante’ Fonseca nos faltó el respeto, denigró el talento no solo puertorriqueño, si no de un arte que sin duda hace cada show y concierto uno más completo y profesional”, contó Mayra Núñez.

Finalmente, la bailarina manifestó sentirse frustrada por el trabajo perdido ensayando para la presentación, y advirtió que Fonseca “es la persona más arrogante que existe. No debería tocar escenarios como esos” y cerró con una reflexión: “sin bailarines no hay show”.

Luego de la denuncia hecha por Núñez, el artista no se ha manifestado en redes sobre el percance; sin embargo, lo que sí hizo fue mencionar sus impresiones sobre la presentación en el ‘Miss Universo Puerto Rico. “En mi país también es muy importante (Miss Colombia) y he podido participar varias veces de la final, pero hacerlo por primera vez en Puerto Rico, es un gran lujo”, dijo a medios locales.

El bogotano se presentará de nuevo en Puerto Rico el próximo 15 de octubre en el ‘Coca Cola Music Hall-, el anuncio lo hizo a través de su cuenta de Instagram el pasado 21 de septiembre.

