Plan Retorno a Bogotá: obras en la Autopista Sur generarán alta congestión vehicular durante el lunes festivo del 18 de mayo

Las autoridades recomiendan a los viajeros planificar el trayecto, revisar el estado del vehículo y considerar rutas alternas para evitar congestión en la Autopista Sur - crédito Gobernación de Cundinamarca

La Autopista Sur enfrentará alta congestión vehicular durante el lunes festivo 18 de mayo de 2026, debido a las intervenciones simultáneas por obras de TransMilenio y trabajos de mantenimiento mayor en el corredor Bogotá-Girardot. La situación coincide con el retorno masivo de viajeros tras el puente del Día de la Ascensión, cuando se prevé el ingreso de cerca de 45.000 vehículos solo por este sector.

Por motivo de la ampliación de TransMilenio en Soacha, la Autopista Sur opera con reducción de tres a dos carriles en sentido ingreso a Bogotá, en el tramo comprendido entre la entrada a Maiporé (diagonal 30 sur) y el sector de 3M (diagonal 9), a lo largo de aproximadamente 1,5 kilómetros. La restricción generará una disminución en la velocidad promedio de desplazamiento, que actualmente ronda los 39 km/h.

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Todo el personal operativo de la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito estará desplegado para agilizar la movilidad, pero las autoridades recomiendan programar el regreso con antelación y, si es posible, anticipar el viaje para evitar los picos de mayor congestión, especialmente después de las 4:00 p. m.

El plan retorno del lunes 18 de mayo incluye la habilitación de reversibles entre Apulo y Mosquera y entre Canoas y San Mateo para agilizar la movilidad hacia Bogotá - crédito Gobernación de Cundinamarca

Para mitigar el impacto del alto flujo vehicular, el lunes 18 de mayo se habilitará el reversible entre Canoas y San Mateo a partir de las 4:00 p. m., permitiendo mejorar los tiempos de viaje de quienes ingresen a la ciudad. Además, la Gobernación de Cundinamarca activó un plan especial de movilidad y seguridad vial para el puente festivo, con monitoreo permanente y acompañamiento en los principales corredores del departamento.

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Plan retorno y restricciones a vehículos de carga

Según proyecciones oficiales, entre el 15 y el 18 de mayo circularán cerca de 2.093.919 vehículos por los peajes de ingreso y salida de Bogotá. De ese total, más de 165.000 vehículos lo harán por el corredor Soacha y unos 132.000 por el corredor La Mesa – Girardot, ambos sometidos a operativos y medidas especiales. Para el Plan retorno del lunes 18 de mayo, el departamento pondrá en marcha un reversible continuo desde Apulo hasta Mosquera entre las 10:00 a. m. y las 11:59 p. m.

En Soacha, se implementará reversible entre Mondoñedo y la avenida San Marón de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., para optimizar el ingreso de vehículos hacia Bogotá. En la jornada también regirán restricciones para vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas:

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Se implementan restricciones para vehículos de carga superiores a 3,4 toneladas en corredores clave como Chía-Mosquera-La Mesa-Girardot y Alpes-Villeta durante el lunes festivo - crédito Gobernación de Cundinamarca

Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot y ramal a Soacha: lunes 18 de mayo, de 10:00 a. m. a 11:00 p. m.

Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao: lunes 18 de mayo, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

Quedan exceptuados los vehículos del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU) destinados a la atención de emergencias, organismos de seguridad del Estado y vehículos de emergencia debidamente identificados.

Pico y placa regional del 18 de mayo

La medida de pico y placa regional estará vigente para todos los vehículos particulares que ingresan a Bogotá por los nueve corredores principales:

De 12:00 m. a 4:00 p. m. solo podrán ingresar vehículos con placa terminada en número par.

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m. el ingreso será exclusivo para vehículos con placa terminada en número impar.

El departamento dispondrá de monitoreo aéreo con drones en puntos estratégicos como Soacha, la glorieta de Toreros en Mosquera y el peaje Chusacá. Igualmente, habrá presencia permanente de agentes de tránsito, articulación con autoridades municipales y seguimiento en tiempo real de las condiciones de movilidad a través de herramientas como el Portal Datos360 y el tablero de velocidades de Waze.

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Obras de mantenimiento y coexistencia de proyectos

La concesión Vía Sumapaz avanza en el mantenimiento mayor de la unidad funcional 8 del corredor Bogotá-Girardot, tramo comprendido entre el puente de la Despensa, en Soacha, y el sector de El Muña, en Sibaté. Las obras se centran en la rehabilitación de pavimento rígido y flexible, con demoliciones de losas deterioradas, sellos de juntas, reparaciones parciales de fisuras y reposición de carpeta asfáltica en puntos críticos.

Las autoridades estiman el paso de cerca de 2 millones de vehículos por los peajes de entrada y salida de Bogotá durante el puente festivo del Día de la Ascensión - crédito Gobernación de Cundinamarca

Según la concesión, estas intervenciones son programadas periódicamente para garantizar la seguridad vial y el confort de los usuarios ante el alto volumen de tráfico. En el corredor, las obras de Vía Sumapaz conviven con las de TransMilenio hacia Soacha, aunque los frentes de trabajo se distribuyen por tramos.

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Entre el puente peatonal de La Despensa y El Tropezón se ejecutan obras de mantenimiento propias de la concesión, mientras que el segmento entre El Tropezón y Maiporé está bajo responsabilidad del contratista de TransMilenio. Desde Maiporé hasta El Muña, Vía Sumapaz retoma las intervenciones, enfocadas en pavimento flexible en ambas calzadas.

Recomendaciones y canales de información

Las autoridades recalcaron la importancia de transitar con precaución, respetar la señalización y reducir la velocidad en los puntos con reducción de carriles o presencia de personal y maquinaria en vía. Se invitó a los conductores a revisar el estado técnico de sus vehículos, planear el viaje con anticipación y, si es posible, considerar corredores alternos al ingreso por la Autopista Sur debido a los altos niveles de congestión.

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Drones, agentes de tránsito y herramientas tecnológicas permiten monitoreo aéreo y seguimiento en tiempo real de la movilidad en Soacha y vías aledañas durante el plan retorno - crédito Gobernación de Cundinamarca

Los ciudadanos pueden consultar en línea el estado de las vías, velocidades promedio, condiciones climáticas y reportes de incidentes en tiempo real, facilitando así la planeación de los desplazamientos durante el puente festivo.