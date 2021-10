Cantante vallenato reveló que fue víctima de brujería por una fanática que conoció en un viaje a Paraguay

Fotografía tomada de Instagram @deinerbayona

Deiner Bayona es un cantante vallenato, que hizo parte de la agrupación vallenata ‘Binomio de oro’ entre el 2013 y 2017. En uno de sus viajes a Paraguay con la agrupación, conoció a una mujer y ahí empezó su calvario. En entrevista con el programa ‘La Red’ el artista reveló todos los detalles de la espeluznante situación en la que supuestamente hubo brujería.

Según el relato del hombre, los hechos iniciaron en un concierto que dio en Paraguay, allí conoció a la mujer de la historia y decidieron seguirse a través de las redes sociales. Hasta ahí todo estaba bien. Luego de terminar su presentación en tarima y desplazarse hacia el hotel donde se hospedaba, el cantante recibió un mensaje de la mujer y se entera que ella viajaba a los Estados Unidos.

“Comenzamos a hablar, durante ocho meses escribiéndonos, después que pasa el tiempo y me la traigo a mi casa donde duramos un mes. Luego me devuelvo a Paraguay y duro con ella otro mes allá, visitándola, saliendo con ella y llega el momento donde siento que estoy muy enamorado y tal vez confundir el amor con otra cosa”, señaló el artista para el programa ‘La Red’.

Como toda pareja, vivieron el proceso de conocerse y compartir, pero hubo un llamado de atención en la forma de actuar de la mujer que hizo que Deiner Bayona se diera cuenta que más que muestras de cariño por parte de su pareja, lo que realmente existía era una obsesión.

“En ese momento, sentirme desesperado y con esa persona no lo podía hablar porque qué me iba a decir. Le escribo a una persona que es muy allegada a mí, un guía espiritual y me dice ‘Dei tú estás sintiendo cosas, a ti te están manejando por medio de cosas espirituales, la muchacha es así, tiene el cabello así, te tienen un entierro para que tú no te separes de ella, lo que quiere es que tú no te le vayas de su lado“, relató Bayona para el programa de entretenimiento.

Entre las cosas que hicieron en el “amarre”, según relató el hombre, la mujer unió el esperma de él junto a los fluidos de ella. Sin embargo el cantante también estaba viendo afectadas sus finanzas, su estado de ánimo y se unía un problema más, la necesidad de no querer perder a su pareja, quizás, por el mismo trabajo que le estaban realizando.

“Luego viajamos, me dijo que estaba embarazada, yo en una felicidad porque supuestamente primera vez que iba a tener un hijo. De alguna manera hice que hablara y entre lágrimas me dijo que era mentira. Después me regala una colonia, ahí me dice: no te la gastes muy rápido porque si te la consumes te olvidas de mí muy rápido. Era raro, porque yo sentía que cuando me echaba esa colonia era otra persona diferente”, puntualizó el artista.

Al darse cuenta de la situación y momentos antes de emprender rumbo hacia Argentina, Bayona decide hacer la lectura de unos salmos que le dijo su pastor para poder combatir el trabajo de brujería que le estaban haciendo, revelando que justo cuando comenzó a leer las luces comenzaron a prender y apagar.

“Me dice el que me cuida que qué estoy haciendo, me dice que me pare, le digo que espere un momento y que no me interrumpa, sigo orando y las luces continúan prendiendo y apagándose. Después de eso, mando un mensaje y bloqueo, saqué fuerza de voluntad y después que ya estoy con otra persona, me escribe desde otro número y que quería volver a verme, le dije que gracias, ya me había curado, ya estaba sano, se pasó todo lo que sentía y todas esas cosas tan feas”, concluyó para ‘La Red’.

