“No fumo, ya casi ni tomo, pero…”: Liss Pereira confesó cuál es el peor de sus vicios

La comediante colombiana Liss Pereira. Foto: Instagram Liss Pereira.

Sin duda alguna, ‘Masterchef Celebrity’ se ha convertido en uno de los programas más vistos de los fines de semana, pues las controversias que se han generado alrededor de la cocina más famosa del mundo entre los comediantes y las ‘4 babys’ ha dado para hablar con cada capítulo que transmite el Canal RCN.

Asimismo, Liss Pereira se ha convertido en una de las participantes más queridas y controversiales del programa por sus constantes enfrentamientos con la actriz Carla Giraldo, pero no sólo es esto, sino también por el talento que ha demostrado tener en la cocina, por lo que la humorista a tomado con risas el protagonismo que ha venido ganando en el reality.

A través de su cuenta de Twitter, cuando sale al aire cada uno de los capítulos les cuenta a sus seguidores cómo se ha disfrutado la competencia y hasta cuáles son esas pasiones en su vida y muestra de ello, fue el trino que publicó hace algunos días en el que comentó cuál ha sido ese vicio que la ha llevado a cometer el pecado más grande y que en principio puso a volar la imaginación de más de uno en redes sociales.

No son las drogas, no toma trago desde hace algún buen tiempo, no fuma, pero si tiene un vicio muy particular, uno de esos que casi nadie podría ceder ante la tentación de un buen pan francés con un delicioso dip.

Fotografía tomada de Twitter @lisspereira

“No fumo, ya casi ni tomo, no me drogo, pero me hago pan de ajo a las 4 de la mañana. Buenos días”, escribió la concursante en su cuenta de Twitter.

El comentario, que causó risas entre sus seguidores ya cuenta con más de 3.000 ‘me gusta’ y tiene 60 comentarios, en el que sus fans llegaron a pedirle recetas de cómo preparar un buen pan con ajo: “Danos la receta Liss, ese pan es delicioso”, “Son cosas de la adultez como pararte al baño y revisar a tu hijo”, “Cad quien con sus propios vicios”, “Ya puedes escribir un libro: el pan de ajo y sus otras adiciones”, entre otros.

Se filtraron los 4 finalistas

Ariel Osorio presentador del programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ de Canal 1, reveló cuales serán los 4 finalistas que mencionó Catalina Maya. La primera en ser anunciada fue la integrante de los humoristas Liss Pereira, una mujer que ha demostrado sus habilidades culinarias, que según ella misma ha indicado, son las bases que le dieron en su casa y lo que ha ido aprendiendo a lo largo del camino.

Y continuó: “Por ahí hay una más cercana al corazón de Catalina Maya que yo sé que le gustaría que ganara, la otra mujer finalista es Carla Giraldo”, según indicó Elianis Garrido, otra de las conductoras del programa de entretenimiento, que agregó: “No lo digo yo, lo dicen cercanos, producción, redes y demás”.

“La tercera finalista, miembro de las ‘4 babys’ es Viña Machado, y el caballero que a pesar de todas las adversidades, en contra de lo pensado, porque no hacía ni un agua hervida, es Frank Martínez, el humorista sorpresivamente llega a la final, pero como ustedes lo escucharon de la boca de la misma Catalina Maya, se hicieron cuatro finales alternativos por lo que se desconoce el verdadero ganador”, concluyó Osorio en ‘Lo Sé Todo’.

