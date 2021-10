‘Risaloca’ de Sábados Felices, contó los duros momentos que ha vivido por cuenta del covid-19

Fotografía tomada de Instagram @risalocahumor

Óscar Monsalve, mejor conocido en el mundo del humor como ‘Risaloca’, al igual que millones de colombianos ha pasado por unos difíciles momentos durante este año y medio que lleva la pandemia; en primer lugar, padeció la enfermedad durante dos meses que estuvo hospitalizado batallando contra el virus, sin embargo, su madre no contó con la misma suerte y sus fuerzas no fueron suficientes para luchar perdiendo su vida.

En entrevista con el programa ‘La Red’, el humorista contó las secuelas que le dejó el virus y, además, los problemas de depresión que surgieron tras el fallecimiento de su madre como consecuencia del covid-19.

“Cuando ella estaba en cuidados intensivos, las visitas eran de 2 a 4 y yo entraba a hacer el programa a las cuatro de la tarde, entonces yo iba y la visitaba, salía para el programa y al aire yo era el man más alegre del mundo, pero cerraba el micrófono y ahí mismo me ponía a llorar”, recordó el comediante para el programa de entretenimiento.

Por otro lado, Risaloca recordó cuando él resultó contagiado en octubre de 2020, donde vivió momentos muy difíciles pues fueron dos meses de hospitalización y sin poder trabajar, cosa que es muy difícil para el humorista porque ama hacer humor para divertir a las personas.

“Quedé con miedos después del covid mío, que se fueron volviendo mucho más fuertes y ya la muerte de mi mamá fue lo que hizo que todo explotara. Yo trato de seguir adelante, pero eso es un trabajo mental que uno se trata de hacer ahí, pero llegó un momento es que yo exploté también por dentro y ahí fue cuando empezó todo el tema de la depresión”, puntualizó el humorista.

@risalocahumor

Reconoce que lloraba demasiado, dejó de alimentarse bien, así como también el ejercicio pasó a un segundo plano y prefirió refugiarse en el trabajo. Pero, esta situación no le negó la posibilidad de seguir preocupándose por las otras personas que lo rodean, que usualmente lo buscan para que sea él quien les alegre la vida, dejando las tristezas y las dificultades a un lado.

“El médico me dijo que si no hubiera sido por mi trabajo estaría de manicomio. Yo me estaba tragando todo, no estaba buscando ayuda de nadie, ni de especialistas, ni de nada y mis amigos de trabajo fueron los que me hicieron caer en cuenta de lo que me estaba pasando, porque para mí era el duelo y nunca lo vi como una depresión hasta que llego donde el médico y me dice que lo que tengo es una depresión”, señaló el comediante para ‘La Red’.

Con ayuda de sus amigos más cercanos, el paisa aceptó que sufre de depresión y decidió dejarse orientar de los especialistas entre los que se encuentran un endocrino, un nutriólogo deportivo y un bioenergético que le ha ayudado a entender los beneficios del cannabis medicinal.

“Tengo cinco hijos que son mis motores y que ellos también hicieron posible que yo estuviera en pie, porque pensaba en ellos y que me necesitan, así como yo le digo a mi papá que yo lo necesito a él”, agregando que nunca llegó a pensar en atentar contra su vida, pero que si pasó por días duros en los que no se levantaba con ganas de hacer nada.

Cabe destacar que, los medicamentos que le suministran los especialistas son de origen homeopático para no generar ningún tipo de dependencia, continúa en su proceso de recuperación y de vez en cuando reaparecen las crisis nerviosas, pero en esos momentos pone todas sus energías en seguir entregándole risas a sus seguidores.

SEGUIR LEYENDO