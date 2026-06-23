Así cayó presunto ladrón serial que operaba en varios sectores de Bogotá

La Policía Nacional capturó a un hombre tras un hurto en un supermercado de Bosa - crédito MEBOG

La rápida reacción de la Policía Nacional permitió la captura de un hombre de 28 años señalado de cometer un hurto mediante la modalidad de atraco en un establecimiento comercial de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.

Lo que más llamó la atención de las autoridades fue que el sospechoso ya contaba con antecedentes judiciales por delitos similares y, según las investigaciones, estaría vinculado a una serie de robos cometidos en diferentes sectores de la capital y municipios cercanos.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio La Acuarela, donde uniformados adscritos al CAI Estación adelantaban labores de vigilancia, control y registro cuando fueron alertados por ciudadanos sobre un asalto que acababa de ocurrir en un supermercado de mediana superficie.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía, el presunto delincuente habría intimidado a una de las cajeras del establecimiento para apoderarse del dinero producto de las ventas. Tras cometer el hurto, intentó abandonar rápidamente el lugar sin imaginar que la comunidad ya había informado a las autoridades sobre lo ocurrido.

Con dinero robado en los bolsillos: capturan a hombre señalado de asaltar comercio en Bosa - crédito MEBOG

Al notar la presencia de una patrulla policial en la zona, el hombre trató de evadir el control acelerando el paso para perderse entre las calles del sector. Sin embargo, los uniformados iniciaron un seguimiento inmediato que permitió interceptarlo varias cuadras más adelante.

Durante el procedimiento de registro personal, los agentes encontraron en poder del sospechoso la suma de 268.000 pesos en efectivo, dinero que, según las verificaciones realizadas, correspondería al monto hurtado minutos antes en el establecimiento comercial.

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Tras la captura, las autoridades verificaron los antecedentes judiciales del detenido y encontraron que registraba anotaciones por el delito de hurto. Posteriormente, el comandante de la Estación de Policía de Bosa reveló detalles adicionales sobre el historial del hombre y el alcance de las investigaciones.

El teniente coronel Óscar Chauta informó que el capturado es un ciudadano extranjero de aproximadamente 28 años de edad y que, al parecer, venía participando de manera sistemática en robos contra establecimientos comerciales ubicados en varias zonas del sur de la región.

La Policía de Bosa le sigue la pista a una cadena de robos tras capturar a un hombre con antecedentes - crédito MEBOG

“La Policía Nacional, en una rápida acción, logra la captura de una persona de aproximadamente veintiocho años de edad, de nacionalidad extranjera. Esta persona venía realizando sistemáticamente hurtos a establecimientos de baja y mediana superficie en las localidades de Bosa, Soacha y Ciudad Bolívar”, explicó el oficial.

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Luego de ser capturado, el hombre fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación a través de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Campo Verde, donde deberá responder por los hechos que le son atribuidos.

La Policía destacó que este resultado hace parte de las acciones permanentes que se desarrollan para combatir los delitos que afectan el patrimonio económico de los ciudadanos y comerciantes de la localidad.

Según cifras entregadas por la institución, en lo corrido de 2026 se han realizado más de 1.100 capturas por diferentes delitos en Bosa, una cifra que refleja el fortalecimiento de los operativos de control y vigilancia en esta zona de Bogotá.

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La reacción vecinal ayudó a capturar a un ladrón - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además, las autoridades aseguraron que se ha evidenciado una disminución significativa en los casos de hurto a establecimientos comerciales en esas zonas mencionadas y otras de la capital colombiana gracias al incremento de patrullajes, las labores de inteligencia y la colaboración de la ciudadanía.

Es por eso que, finalmente, el teniente coronel Chauta reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho que altere la seguridad y la convivencia ciudadana a través de la línea de emergencias 123 o mediante los diferentes CAI de la ciudad, herramientas que continúan siendo fundamentales para la reacción oportuna de las autoridades frente a la delincuencia.

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