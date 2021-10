Video | El gol de Luis Díaz que lo consagra como máximo anotador de la Primeira Liga de Portugal

El delantero colombiano Luis Díaz se consagró este fin de semana como el máximo anotador de la temporada 2021/22 de la Primeira Liga de Portugal.

El futbolista guajiro anotó su sexto tanto de la campaña con el Porto durante la fecha 8 del campeonato en el triunfo 2-1 del club Dragão sobre Paços de Ferreira.

El colombiano fue titular en el esquema 4-4-2 escogido por el entrenador Sérgio Conceição junto al mediocampista antioqueño, Mateus Uribe.

Al minuto 19 del encuentro que Porto disputó como local, Paços de Ferreira impuso su autoridad marcando el 0-1 por intermedio de Nuno Santos, quien aprovechó un rebote desde fuera del área tras el achique del guardameta Diogo Costa que lo dejó descolocado de su portería.

Antes de irse al descanso del partido, apareció la magia de Luis Díaz para igualar las acciones. En el minuto 43 una diagonal de Mehdi Taremi por banda izquierda dejó mal parada a la zaga defensiva visitante y en un centro enviado por el delantero de Porto que fue mal despejado por el extremo derecho brasileño, Uilton, Díaz aprovechó para rematar de primera intención con el empeine y la pelota a sobrepique en el 1-1 parcial.

En la segunda mitad, Porto “madrugó” a su rival de pelota parada y con algo de fortuna al minuto 52. En un tiro de esquina de los dragones la pelota se cerró hacia el portero André Ferreria, quien despejó por los aires pero le dejó el balón servido al zaguero central brasileño Wendell, que hizo una media volea acrobática dentro del área para fusilar la portería y anotar el 2-1 final en Oporto.

Después de la anotación que puso en ventaja a Porto, el equipo de Conceição no logró ampliar la diferencia en el marcador. Si bien tuvo la posesión de pelota a su favor en el complemento (66 %) y disparó tres veces a portería, mientras que Paços de Ferreira no tuvo remates. La suerte y la contundencia para definir no estuvieron de la mano de los albiazules.

El partido llevó a Porto a aguantar los últimos 10 minutos de juego tras la lesión de Wendell al minuto 83. Al 89, Luis Díaz abandonó el terreno de juego para ser sustituido por el español Toni Martínez y la máxima tensión del compromiso comenzó tras los 90 reglamentarios.

El juez central Manuel Mota da Silva confirmó cuatro minutos de adición y parecía que los tres puntos podían escapársele al equipo de los colombianos Díaz y Uribe, que en los últimos segundos vieron la expulsión del delantero Mehdi Taremi por simulación y doble amarilla recibida.

Finalmente la ventaja alcanzó para sostener el invicto y Porto se consolidó como escolta del líder Benfica al llegar a sumar 20 puntos y acumular una diferencia de gol de + 13. Debajo suyo le sigue la racha invicta el vigente campeón, Sporting Lisboa, que reporta los mismos puntos pero diferencia de gol de +9 en seis victorias, dos empates y cero derrotas.

Tras la abultada caída del Porto 1-5 contra Liverpool en su propio estadio, los dragones levantaron cabeza en el torneo local de primera división y descansarán en la fecha Fifa de octubre donde habrá una pausa en las ligas a nivel de clubes para jugar compromisos de eliminatorias para el mundial de Catar 2022.

El resto del calendario de octubre para el club de Lucho Díaz será disputar cuatro torneos distintos. Priemero visitará a Sintrense por la tercera ronda de la Copa de Portugal; luego acogerá al AC Milan por la fase de grupos de la UEFA Champions League; después visitará a Tondela por la Primeira Liga y finalmente visitará a CD Santa Clara por el grupo D de la Copa de la Liga portuguesa. Estos encuentros se jugarán los días 15, 19, 23 y 26 del mes.

