El precio del dólar en Colombia bajo a mínimos históricos tras la victoria de Abelardo de la Espriella

Tras las elecciones, el precio del dólar llegó a niveles históricos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dólar en Colombia experimentó este lunes 22 de junio de 2026 una abrupta depreciación, situándose en valores que no se registraban desde febrero de 2020. La divisa abrió la jornada en 3.389,50 pesos, lo que representa una diferencia negativa de 70 pesos respecto a la Tasa Representativa del Mercado establecida en 3.459,53.

El descenso en el precio del dólar está vinculado a la reciente elección presidencial, donde Abelardo de la Espriella resultó vencedor, según el preconteo oficial. La reacción de los mercados fue inmediata: la moneda estadounidense promedió 3.397,92 pesos en las primeras horas, con movimientos entre 3.385 y 3.410 pesos, según datos del Banco de la República.

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La llegada de un gobierno considerado favorable al mercado ha impulsado la apreciación del peso durante junio, reforzando la tendencia a la baja del dólar. Más de 20 millones de votantes participaron en los comicios, marcando un giro en el escenario político nacional.

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